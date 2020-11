Dựa vào đâu để phân biệt cá, tôm, lươn, ếch nuôi hay tự nhiên?

Muốn các món đồng như tôm, cua, ếch được ngon thì phải chọn “hàng đồng”, thế nhưng ngoài thị trường đầy rẫy “hàng nuôi” được mời chào như hàng chuẩn. Dưới đây là bí quyết phân biệt.

Lươn đồng

Lươn đồng rất dễ phân biệt bởi trông khá gầy, đuôi dài nhọn, phía dưới bụng có màu vàng nghệ. Nhiều khi người bán muốn “hô biến” lươn nuôi thành lươn đồng bằng cách nhuộm màu cho chúng, vì thế hãy chú ý phần đuôi dài nhọn của lươn tự nhiên nhé.

Màu sắc của lươn nuôi rất dễ nhận biết, bụng có màu nâu đen xen lẫn vàng nhạt, tuy nhiên phần màu đen vẫn đậm hơn. Lươn nuôi thường béo, có trọng lượng đồng đều nhau. Khi chế biến thành món ăn, thịt lươn nuôi bị bở chứ không chắc như lươn đồng. Cũng chính vì vậy giá của nó rẻ hơn lươn tự nhiên rất nhiều.

Cá trê sông

Để mua được cá trê sông, bạn có thể dựa vào màu sắc trên da của chúng (da ánh vàng và có những đốm vàng khắp thân). Trê sông thường không quá to nhưng chất lượng thì tuyệt vời.

Trê nuôi thường có trọng lượng đồng đều, thân cá màu đen, phần bụng lại trắng. Viền sọ cá có hình dạng chữ M là cá trê nuôi.

Cá rô đồng

Rô đồng từ lâu là món đặc sản của người Việt, đem chiên giòn chấm mắm cay hay gỡ thịt nấu canh cải thì ngon tuyệt. Thế nhưng loại cá này hiện không còn nhiều, phần vì ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Cá rô đồng có khả năng nhảy rất cao, khỏe, vì thế bắt chúng rất khó. Phần sống lưng rô đồng có màu xanh đen, bụng vàng nhạt. Cá không được to lắm, chỉ khoảng 3 ngón tay ghép lại là lớn rồi.

Cá rô nuôi thường có phần đen nhiều hơn, màu vàng dưới bụng không rõ. Trọng lượng cá rô nuôi khá nặng, từ 300 gram đến 500 gram. Chúng to đồng đều nhau và khả năng nhảy, quẫy không mạnh.

Tôm càng sông

Tôm càng sông rất dễ nhận biết, chúng to không đồng đều, vỏ rất cứng, nhất là phần đầu. Phần thịt tôm rất nhiều, đầu tôm không to. Khả năng bật rất lớn.

Tôm càng nuôi thường có phần đầu rất to, không cân xứng với thân, thịt ít. Muốn chọn tôm càng ngon, hãy nhìn vào phần thân chúng, nếu thấy đỏ, phần đầu tôm có gạch màu hồng là còn tươi, ăn rất chắc thịt, béo.

Cá lóc đồng

Cá lóc đồng thường bé, vảy màu đen đậm, đầu thon gọn, tuy nhiều xương nhưng thịt của chúng rất ngọt, thơm, nướng trui hay hấp bầu thì ngon tuyệt.

Cá lóc nuôi thường khá mập, đều, màu xám. Phần thịt cá nhiều nhưng bở, không ngọt lắm, phần đầu cá cũng phình to.

Ếch đồng

Ếch đồng thường có thân hình gầy ốm, phần xương nhô cao nhìn rõ được xương chậu, đùi rất thon gọn, chắc. Nhìn chúng thường khá bẩn vì còn dính bùn đất. Ếch đồng được bày bán không nhiều, vì số lượng có hạn, con to, con nhỏ không đều nhau.

Ếch nuôi thường có màu đen đậm, nhìn rất sạch sẽ, đặc biệt là rất to, không thể nhìn thấy xương. Phần bụng to bè ra. Thịt của chúng ăn bở, không có độ dai. Khi nấu, thịt ếch ra nước nhiều do thức ăn tăng trọng, thịt cũng bị teo bớt.