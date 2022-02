Đua tranh Quả bóng Vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức vượt mặt Tiến Linh, Quang Hải?

(VTC News) -

Cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2021 (hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất) là cuộc đua của 5 cái tên: Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Anh, Ngọc Hải. Tuy nhiên, dựa trên màn trình diễn ở nhiều trận đấu, giải đấu quan trọng trong năm 2021, nhiều khả năng cuộc cạnh tranh chỉ gói gọn trong 3 cái tên: Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức.

So với 2 đàn anh, Hoàng Đức non kinh nghiệm và ít tuổi nhất, nhưng tiền vệ của CLB Viettel đang có cơ hội tạo kỳ tích.

Hoàng Đức chơi nổi bật trong năm 2021.

Hoàng Đức nổi bật

Do V-League 2021 bị hủy sau 12 vòng - quãng thời gian quá ngắn để các cầu thủ tạo nên ấn tượng cho giới chuyên môn, nên gần như chắc chắn căn cứ bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất sẽ tập trung ở đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup và vòng loại World Cup trong năm 2021. Tại vòng loại World Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng, còn ở AFF Cup, tuyển Việt Nam thua ở tứ kết.

So với các đàn anh, Hoàng Đức thực sự bật lên như hiện tượng trong năm 2021. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1998 có rất ít cơ hội thi đấu, chỉ được vào sân thi đấu trong màu áo tuyển ở một số trận trong những phút cuối.

Đó là thời điểm HLV Park Hang Seo ưu tiên cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Tuấn Anh, còn Hoàng Đức dù tỏa sáng ở SEA Games nhưng phải ngồi dự bị.

Bước ngoặt đến khi Hùng Dũng dính chấn thương nặng, còn Tuấn Anh sa sút phong độ. HLV Park Hang Seo trọng dụng Hoàng Đức ở trân gặp Malaysia hôm 11/6 với một suất ở hàng tiền vệ trung tâm và thu trái ngọt khi tiền vệ của CLB Viettel thi đấu xuất sắc.

Video: Bàn thắng của Hoàng Đức vào lưới Malaysia

Hoàng Đức không chỉ thu hồi bóng, bao sân tốt, mà còn có những pha rê dắt, vê bóng ấn tượng. Từ sau trận đấu này, Hoàng Đức chiếm suất đá chính và trở thành trụ cột ĐTQG đến hôm nay.

Sự tiến bộ thần tốc, cả về trình độ chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu giúp Hoàng Đức được đánh giá cao, trong một năm bóng đá Việt Nam thực tế không có nhiều cầu thủ nổi bật.

Tiến Linh cũng chơi rất tốt ở vòng loại World Cup 2022 với 8 bàn thắng, 3 bàn trong số đó được ghi ở vòng loại thứ ba. Tuy nhiên, điểm trừ của tiền đạo 25 tuổi là AFF Cup 2020, nơi Tiến Linh dính chấn thương và không kịp lấy lại phong độ, dẫn đến chỉ ghi bàn trong 1 trận duy nhất.

Trong khi đó, Quang Hải vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi thầy Park xây dựng cho đội tuyển. Xét về màn trình diễn, Quang Hải và Hoàng Đức có thể xem như "một 9 một 10", có trận chơi tròn vai, có trận bùng nổ (như trận bán kết lượt đi trước Thái Lan của Quang Hải).

Quang Hải có năm 2021 khá tốt trong màu áo ĐTQG.

Song do Quang Hải đã đoạt Quả bóng Vàng 2018, nên so với Hoàng Đức, tiền vệ của Hà Nội FC không còn là nhân tố mới. Điều này hứa hẹn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người bình chọn khi đặt cả hai lên bàn cân so sánh. Lợi thế đang nghiêng đôi chút về Hoàng Đức, nhưng cả Tiến Linh lẫn Quang Hải đều có cơ hội lật ngược thế cờ.

Huỳnh Như, Hồ Văn Ý đăng quang?

Ở hạng mục Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất và cầu thủ futsal hay nhất năm, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý được dự đoán giành chiến thắng. Đối thủ của Huỳnh Như ở cuộc đua danh hiệu là Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Kim Thanh (CLB TP.HCM) và Hải Yến (Hà Nội 1 Watabe).

So với Hải Yến, Huỳnh Như trội hơn ở danh hiệu cấp CLB khi đoạt cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia cùng CLB TP.HCM.

Trong khi đó, cùng có số danh hiệu như nhau, song Huỳnh Như được đánh giá trội hơn 3 đồng đội còn lại ở cấp CLB cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần, khi thể hiện được vai trò thủ lĩnh với tấm băng đội trưởng.

Huỳnh Như đoạt Quả bóng Vàng thứ 3 liên tiếp?

Ở hạng mục Quả bóng Vàng futsal, màn trình diễn ở World Cup futsal 2021 là đủ để Hồ Văn Ý vượt trội các ứng viên còn lại. Thủ môn của CLB Thái Sơn Nam được Futsal Planet - tạp chí uy tín hàng đầu về futsal, bầu chọn vào nhóm 10 thủ môn hay nhất thế giới trong năm 2021.

Quả bóng Vàng khó thoát khỏi tay thủ môn gốc Quảng Nam và cơ hội cạnh tranh của Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí, Khổng Đình Hùng hay Nguyễn Văn Hiếu là không cao.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam diễn ra vào 19h30 tối mai tại TP.HCM.