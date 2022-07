Dứa khổng lồ siêu rẻ hút khách, nườm nượp khách mua

(VTC News) -

Đặt mua 2 quả dứa mật với tổng trọng lượng gần 4kg, chị Thu Ngân (Cầu Giấy, Hà Nội) thích thú chia sẻ: “Cả tiền ship mới hết 100.000 đồng, cả nhà bốn người ăn thoải mái không hết, vẫn còn thừa để làm nước ép”.

Vì thấy giá rẻ, vị ngọt, mùi thơm nên chị Ngân mua thêm 10kg (khoảng 4 quả) về ngâm đường lấy nước, dùng làm nước giải khát uống dần.

Dứa mật đang thời điểm vào vụ, giá bán lẻ khoảng 25.000 đồng/kg. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chị Phạm Trà (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho hay, hai đứa trẻ nhà chị thích ăn dứa, hiện đang vào mùa dứa mật nên cứ cách ngày chị lại đặt mua 2 quả dứa mật về cho các con ăn.

Theo chị Trà, dứa mật có mùi thơm hơn, ngọt hơn dứa thường và đặc biệt là quả rất to, trung bình khoảng 2kg/quả.

“Dứa mật tuy quả to nhưng vỏ mỏng, mắt dứa nông, khi gọt không cần phải tỉ mỉ khía mắt mà chỉ cần gọt vỏ sâu một chút là được. Hơn nữa, giá cả lại hợp lý, mua về để bổ sung vitamin, ăn giải nhiệt mùa hè rất thích hợp”, chị Trà nói.

Bán dứa mật khoảng 2 tuần nay, chị Nguyễn Phương Dung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 50kg. Cá biệt, có ngày bán được 80kg. “Có những khách mua liền cả chục kg, vì chỉ 5 quả là khoảng chục kg rồi. Loại dứa này quả to, giá thành rẻ nên khách mua nhiều”, chị Dung nói.

Theo chị Dung, dứa mật đang được bán tại Hà Nội chủ yếu được nhập về từ Điện Biên, hoặc Nghệ An, Thanh Hóa. Vì đang vào mùa, dứa mật lại bảo quản được lâu ngay ở nhiệt độ phòng nên rất sẵn hàng. Dứa mật rất to, quả bé nhất cũng 1,5kg, còn to thì lên đến 3kg, thậm chí hơn. Với giá khoảng 25.000 đồng/kg, mỗi quả dứa mật có giá dao động từ 38.000 - 80.000 đồng.

Một quả dứa mật nặng 3kg. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Dứa mật là trái cây rất được ưa chuộng tại thị trường trong và ngoài nước. Ở Việt Nam, dứa mật được trồng nhiều nhất là ở Lâm Đồng, Nghệ An và Thanh Hóa. Vào hè là khoảng thời gian dứa mật bắt đầu chín rộ ở nước ta.

Trọng lượng của 1 trái dứa mật thường từ 1.5 - 2.5kg, hình trụ tròn, mắt nở nang, hốc mắt nông, lá không có gai. Khi bắt đầu chín có màu xanh lá mạ, khi chín 100% có màu vàng sáng, vỏ bóng láng.

Dứa mật khi cắt ra có 1 vòng màu vàng đậm, trong quả nhìn giống như bị dập tuy nhiên đây chính là phần ngọt nhất và tạo nên tên tuổi cho loại trái này. (Ảnh nhân vật cung cấp)