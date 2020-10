Đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Huế

Trước thông tin 30 người bị mất liên lạc (trong đó có 17 công nhân đang làm việc tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 cán bộ đoàn công tác đi cứu nạn) sau sự cố sạt lở xảy ra ngày 12/10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã thành lập Đội tìm kiếm cứu nạn gồm 7 cán bộ, huấn luyện viên (1 đội trưởng, 2 giáo viên, 3 huấn luyện viên, 1 bác sĩ thú y) và 3 chó nghiệp vụ khẩn trương lên đường tham gia tìm kiếm người bị nạn ngay trong đêm 13/10.

Đến 16h ngày 14/10, tổ công tác có mặt tại hiện trường vụ sạt lở và bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm.

Các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường.

Được biết, cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên của Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn lần này là những người có nhiều kinh nghiệm; chó nghiệp vụ được tuyển chọn là những chú chó có khứu giác tốt, từng tham gia nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, điển hình như: Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người bị vùi lấp do sập núi đá tại khu vực Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) tháng 12/2007; sạt lở bãi thải của mỏ than Phấn Mễ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2012; tìm kiếm vận động viên leo núi người Anh Aiden Webb bị mất tích tại Fansipan (huyện Sa Pa, Lào Cai) tháng 6/2016; tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ ống, lũ quét tại xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tháng 8/2017…

Hiện trường vụ sạt lở tại thuộc Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế rộng lớn, toàn bộ khu vực bị đất đá vùi lấp cao ngang người với hàng trăm nghìn mét khối đất đá, cây cối nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Dù khó khăn vất vả, cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng vẫn quyết tâm tham gia tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm và ý chí cao nhất. Đây vừa là tình đồng chí, nghĩa đồng đội cũng như trách nhiệm với nhân dân, thân nhân các gia đình nạn nhân gặp nạn.

Một số hình ảnh Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sạt lở ở Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế:

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tiếp cận khu vực hiện trường sạt lở.

Đất đá đổ xuống san lấp toàn bộ khu vực.