Đưa chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình đến mọi nhà

Là một cán bộ thu của BHXH huyện Ân Thi, BHXH tỉnh Hưng Yên, tôi luôn trăn trở trước những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn chẳng may ốm đau, đi viện chi phí có khi cả bạc tỷ vì không có thẻ BHYT, cũng có người về già vẫn phải lao động mưu sinh, sống dựa vào con cháu từng ngày…

Trong khi đó, cũng như cả nước, tại tỉnh Hưng Yên, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT khá thấp. Năm 2018, mặc dù đã áp dụng đồng bộ rất nhiều biện pháp nhưng cả tỉnh mới có 86,64% dân số tham gia BHYT (tại huyện Ân Thi là 83,56%); 28,9% người dân tham gia BHXH; đối tượng người dân tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 1.384 người (tại Ân Thi là 209 người).

Trăn trở đó đã thôi thúc tôi tìm mọi cách để lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với họ. Vì vậy, mặc dù công việc chuyên môn rất bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian cuối tuần, ngoài giờ hành chính để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến những người dân lao động tự do.

Để đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, đầu năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên đã phát động thi đua với chủ đề: “Mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh Hưng Yên là một tuyên truyền viên vận động người dân tham gia BHXH, BHYT”, với chỉ tiêu mỗi tháng, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phát triển ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện và 02 người tham gia BHYT hộ gia đình trở lên.

Phong trào thi đua như một luồng gió mới, tạo khí thế thi đua rộng khắp tới các tập thể, cá nhân trong BHXH tỉnh Hưng Yên. Với bản thân tôi, tôi đã tự đề ra cho mình những giải pháp để áp dụng nhằm tuyên truyền, vận động hiệu quả người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đó là:

Thứ nhất, chuẩn bị nội dung tư vấn cho người dân, làm sao họ thấy quyền lợi ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; tư vấn mức căn cứ đóng phù hợp; xác định đối tượng tư vấn. Làm sao để giúp họ hiểu tham gia BHXH tự nguyện là một quyển sổ tiết kiệm an toàn nhất cho tương lai. Quỹ hưu trí là Nguồn quỹ an toàn nhất chỉ sau Ngân sách nhà nước vì được Nhà nước bảo hộ. Và lương hưu, duy nhất do Quỹ BHXH chi trả, không có hình thức Bảo hiểm nào tham gia để được lương hưu ngoài BHXH.

Thứ hai, phải đặt ra mục tiêu cho công việc. Kinh nghiệm của tôi là bắt đầu từ mục tiêu nhỏ và từ từ điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện. Đối tượng tuyên truyền vận động là những đối tượng tiếp xúc mỗi ngày, đối tượng lao động tự do từ người bán rau, bán hoa quả, kinh doanh tạp hóa…. không cần phải tìm họ ở đâu xa.

Thứ ba, xác định chính sách BHXH, BHYT là phát triển bền vững. Hãy quản lý thật tốt đối tượng đang tham gia bằng cách hỏi thăm, quan tâm, chia sẻ cuộc sống để giữ vững niềm tin của người tham gia. Nhắc nhở người tham gia từ trước khi hết kỳ đóng, để người tham gia có công tác chuẩn bị vì tâm lý chung của nhiều người là quên, ngại đi đóng tiền. Khi danh sách đối tượng vận động càng dài, cần xây dựng một thời gian biểu nhắc nhở người tham gia tiếp tục.

Thứ tư, ứng dụng CNTT và truyền thông. Mạng xã hội là nguồn tiếp cận khách hàng tiềm năng lớn. Cập nhật về chính sách BHXH, BHYT trên chính trang cá nhân như Facebook, Zalo… Bài viết của bạn sẽ được chia sẻ rộng rãi tiếp cận với cộng đồng đông đảo người. Họ có thể chỉ lướt qua, nhưng sẽ có một lúc nào đó, họ cần tư vấn về BHXH, BHYT, họ sẽ nghĩ ngay đến bài viết trên Facebook, Zalo đó.

Thứ năm, “đam mê” với công việc. Đam mê với công việc đã giúp tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc “tư vấn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” là việc lan tỏa chính sách an sinh xã hội, đem đến giá trị nhân văn cho nhiều người. Đam mê với công việc khiến tôi xóa được rào cản tâm lý của của bản thân trước khi thực hiện. Đam mê với công việc giúp tôi luôn học hỏi, chia sẻ, hướng tới tư duy tích cực để hoàn thành các công việc với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Niềm đam mê, tâm huyết ấy của tôi đã được đơm hoa, kết trái. Kết quả năm 2019, tôi đã vận động được 185 người tham gia BHXH tự nguyện (gấp 15,4 lần chỉ tiêu phong trào thi đua năm 2019 do Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên phát động), góp phần nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của toàn huyện Ân Thi lên 1.391 người (tăng 6,6 lần so với năm 2018) và toàn tỉnh là 8.730 người (tăng 6,3 lần so với năm 2018), đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong công tác tuyên truyền và vận động người dân.

Niềm đam mê, tâm huyết của tôi đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều đồng nghiệp, nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn… Họ tiếp tục cùng tôi tích cực “truyền lửa” để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.