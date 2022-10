Dư luận thế giới chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

(VTC News) -

Đây là lần thứ 2 Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều này khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Việt Nam đã nhận được những lời chúc mừng của bạn bè quốc tế.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Ngay sau khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Banglades, ông Shahriar Alam đã chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam về kết quả bầu cử. Cùng là quốc gia trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dịp này, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Banglades kỳ vọng, Việt Nam và Banglades tiếp tục hợp tác hơn nữa để đóng góp nhiều hơn tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thời gian tới.

Là người đã gắn bó với Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua, khi nhận được thông tin về việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, ông Gérard Daviot, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã đánh giá cao sự kiện này.

Theo ông Daviot, Việt Nam đã thực thi nhiều chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, về xoá đói giảm nghèo, cho đến gần đây là các chính sách khí hậu và vai trò của Việt Nam không ngừng được củng cố trong nhiều năm qua, với việc trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới, nhiều lần được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và giờ đây tiếp tục là thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Việc 14 quốc gia trong đó có Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng nhận được sự quan tâm của báo chí quốc tế. Nhiều tờ báo và hãng thông tấn lớn đã dành phần lớn mặt báo và đăng ngay trên trang nhất để nói về việc này.

Đánh giá cao việc Việt Nam, ứng cử viên duy nhất của ASEAN trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, nhà báo nổi tiếng người Indonesia Veeramalla Anjaiah đã chúc mừng Việt Nam. Ông khẳng định, đây là “sự công nhận” cam kết của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Theo nhà báo Anjaiah, Việt Nam là đất nước hòa bình và ổn định, Chính phủ luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước.

Bà Caitlin Wiesen, Nguyên trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam nhấn mạnh, một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người là công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Không phải ngẫu nhiên Việt Nam được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tín cử là đại diện cho Khối tham gia ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Theo bà Caitlin Wiesen, đó là sự ghi nhận những thành tựu mà chính phủ Việt Nam đạt được trong việc đảm bảo sự an toàn cho người dân, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”: “Chính phủ Việt Nam đã nhận được đánh giá cao của người dân và cộng đồng quốc tế vì đã chủ động dự báo được tình hình đại dịch, nhanh nhạy và thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong việc kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, các biện pháp nhanh chóng và minh bạch với ưu tiên hàng đầu là an toàn của người dân được coi là những yếu tố then chốt củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người dân với chính phủ và các nhà lãnh đạo”.

Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của giới quan sát, với trọng trách mới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại. Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề trọng tâm của Liên Hợp Quốc, cũng như của cộng đồng quốc tế.