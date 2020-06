Trải nghiệm Hội An – thành phố quyến rũ nhất thế giới

Cách thành phố Đà Nẵng tầm 30 km, đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam từ lâu trở thành địa chỉ cực “hot” trên bản đồ du lịch thế giới. Nhiều tín đồ du lịch sau khi “check in” Hội An thường kháo với bạn bè, người thân rằng Hội An trăm vật trăm ngon, con người chân chất, thuần hậu. Năm 2019, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure bình chọn Hội An là “Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019”.