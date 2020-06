Hà Giang - nơi mùa hè 'ngủ quên'

Nhắc đến Hà Giang – nơi địa đầu của Tổ quốc - là nhắc đến vùng đất nổi tiếng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt, những cánh đồng hoa tam giác mạch phủ tím từ thung lũng đến bản làng, hòa quyện với bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao đầy màu sắc.

Nhưng không chỉ có vậy, Hà Giang còn độc đáo, ấn tượng nhờ khí hậu trong lành, mát mẻ ngay cả giữa ngày hè. Nơi đây dường như “bị” cái nắng nóng oi ả, bức bách của mùa hè “bỏ quên”.

Cảnh núi đồi hùng vĩ của Hà Giang.

Nằm trong khu vực vùng núi cao phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, Hà Giang có quần thể núi non hùng vĩ với độ cao trung bình từ 800 m đến 1.200 m, đặc biệt có nhiều dãy núi độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển. Đó chính là lý do khiến vùng núi Hà Giang luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn hàng chục độ C so với vùng đồng bằng.

Ngay cả giữa những ngày hè oi ả, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 38 – 40 độ, cùng với hiệu ứng đô thị tạo cảm giác bức bách như lên đến 50 độ C thì ở vùng núi Hà Giang, nhiệt độ chỉ xấp xỉ ở mức 20 độ, không khí thiên nhiên luôn trong lành, dễ chịu.

Người dân ra đường phải mặc áo khoác dù giữa mùa hè.

Nhiều người đến với Hà Giang không chỉ để khám phá núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, đắm mình trong bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao mà còn là để trốn chạy cái ngột ngạt, ồn ào nơi đô thị.

Giữa trưa hè, trên đỉnh Dốc Thẩm Mã (thuộc xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn) nhiệt độ ngoài trời đo được chỉ vào khoảng 17 độ C. Khung cảnh khó tin khi giữa mùa hè những người dân bản địa di chuyển ngoài đường bằng xe máy phải mặc áo khoác dày, khăn len bịt kín, mọi hoạt động dường như cũng chậm rãi hơn.

Giữa trưa nhưng trên đỉnh Lũng Thầu, mây mù phủ kín, uốn lượn ôm trọn cả đất trời, chốc lát lại thấy từng đoàn xe máy của khách du lịch nối đuôi nhau chinh phục những con đường đèo quanh co, những đỉnh dốc khúc khuỷu. Trong đó, đa phần là những du khách nước ngoài chọn cung đường đèo Hà Giang để “phượt”.

Không chỉ mát mẻ vào mùa hè, Hà Giang mùa nào cũng đáng đi, mùa nào cũng đáng chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Nếu như tháng 1 có hoa đào, hoa mận, hoa cải vàng; tháng 4, 5 là mùa nước đổ thì đến tháng 9, tháng 10 là dịp chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng bậc thang chín vàng; tháng 11, 12 với đặc sản mùa hoa tam giác mạch.

Nếu là một người đam mê “xê dịch”, yêu thích sự tự do khám phá, cung đường từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn chắc sẽ là con đường không thể bỏ qua, các điểm đẹp nhất ở Hà Giang nằm rải rác dọc tuyến đường.

Cách thành phố Hà Giang không xa là cổng chào đến với công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, từ đây bắt đầu là những con đường đèo quanh co mây mù phủ trắng xóa như vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 – 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích khoảng 2.345 km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Nơi đây được ghi nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Cao nguyên đã Đông Văn nổi tiếng với những hẻm vực sâu, nhưng vách đá dựng đứng, những đỉnh núi nhọn hoắt, những rừng đá, hoang mạc đá lởm chởm, cheo leo, ẩn hiện trong mây, cảnh quan hùng vĩ, choáng ngợp.

Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhắc tới Hà Giang, cũng không thể không nhắc tới tới đèo Mã Pí Lèng “huyền thoại”, là một trong những cung đèo nguy hiểm bậc nhất ở Hà Giang. Nằm trên con đường Hạnh Phúc nối thị trấn Đồng Văn với Mèo Vạc, đèo Mã Pí Lèng sở hữu những dãy núi đá cao vút và hiểm trở, mây mù quấn quýt, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kì vỹ.

Đỉnh Mã Pì Lèng là đoạn nhìn xuống dòng Nho Quế. Từ đầu tới cuối con đèo, cảnh quan nơi đâu cũng đẹp. Có thể nói, không có một bức ảnh nào về Mã Pì Lèng có thể lột tả được hết dáng vẻ hùng vĩ của con đèo.

Mã Pì Lèng còn được du khách gọi một cách không chính thống là một trong “tứ đại đỉnh đèo” tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin.

Đỉnh Mã Pì Lèng là đoạn nhìn xuống dòng Nho Quế.

Tiếp tục di chuyển từ hướng Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba Phó Bảng, chính là Thung lũng Sủng Là, nơi được mệnh danh “đóa hoa hồng” của cao nguyên đá.

Sủng Là như một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp; nằm giữa những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô, thâm sẫm một màu luôn tạo cảm giác thanh bình, yên ả.

Tiếp đến là Dinh thự vua Mèo (hay Dinh thự họ Vương), toạ lạc tại xã Xà Phín, huyện Đồng Văn. Dinh thự vua Mèo không chỉ ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, nơi đây có thể coi là một kiệt tác kiến trúc của cả nước đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Kiệt tác kiến trúc Dinh thự họ Vương.

Một địa điểm nổi bật khác phải kế đến là phố cổ Đồng Văn, nằm ở trung tâm thị trấn Đồng Văn giữa bốn bề rừng núi bao bọc, hàng chục căn nhà cổ xếp xen kẽ nhau, tạo nên một bức tranh cổ kính ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc của núi rừng.

Được hình thành từ đầu thế kỉ 20, lúc đầu, phố cổ Đồng Văn là nơi sinh sống của các gia đình người Mông, Tày và Hoa, sau đó, cư dân của địa phương khác đã tìm đến, hình thành nên một cụm dân cư đông đúc.

Điểm du lịch này không chỉ đẹp bởi dấu ấn thời gian mà còn mang đậm kiến trúc của người Hoa, trong không gian đậm chất mơ màng của tiếng khèn chàng trai Mông hay điệu múa xoè của cô gái bản.

Cột cờ Lũng cú, nơi địa đầu Tổ quốc.

Cuối cùng, cột cờ Lũng Cú được biết đến là địa đầu Tổ quốc, đây là điểm đến nổi tiếng nhất của Hà Giang, nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Quãng đường 1,5 km từ chân núi lên đỉnh núi, vượt qua 389 bậc thang đá và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ, ta sẽ đặt chân được tới đỉnh cột cờ Lũng Cú – điểm cực bắc của Tổ quốc, nơi đặt nét vẽ đầu tiên trên bản đồ Việt Nam. Nơi có lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2, ẩn dụ của 54 dân tộc anh em, phần phật tung bay trong gió.