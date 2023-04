Du lịch sôi động trở lại, Quảng Nam đón 1,63 triệu khách trong 3 tháng đầu năm

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được nêu ra vào chiều nay (4/4) tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023.

3 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đón 1,63 triệu lượt khách tham quan, lưu trú.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, những tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, tăng trưởng đáng kể cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Việc Trung Quốc cho phép mở các tour du lịch đến Việt Nam từ ngày 15/3/2023 đã tạo ra một cơ hội lớn cho ngành du lịch.

Qua thống kê, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 3 ước đạt 575.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt khách, tăng gấp 84 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 305.000 lượt khách, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 1,63 triệu lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế ước đạt 765.000 lượt khách, tăng gấp 85 lần với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 865.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Liên quan đến tình hình kinh tế, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2023 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 13.710 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010). So với cùng kỳ năm 2022: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, duy trì tốc độ phát triển so với cùng kỳ năm trước tăng 3,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 27,4% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp giảm 27,3%, xây dựng giảm 28,4%. Khu vực dịch vụ trong quý I/2023 đã có đóng góp lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hỗ trợ cho sự sụt giảm của khu vực công nghiệp - xây dựng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,8%.

THANH BA