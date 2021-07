Du lịch sôi động trở lại nhờ chiến dịch tiêm vaccine

(VTC News) -

Mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine

Chính phủ Thái Lan hôm 22/6 đã thông qua một chương trình mang tên “Phuket Sandbox”, cho phép du khách quốc tế đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể đến hòn đảo xinh đẹp này mà không cần phải cách ly 14 ngày. Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 7, du khách sẽ được tự do du lịch trên đảo Phuket, tham gia các hoạt động tắm biển, thể thao dưới nước và mua sắm. Tất nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc ở nơi công cộng.

Nanthasiri Ronnasiri, người đứng đầu cơ quan quản lý du lịch tại Phuket cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì điều đó cuối cùng đã xảy ra. Hoạt động kinh doanh ở đây đã bị tàn phá nặng nề. Việc mở cửa cho chúng tôi cơ hội chào đón du khách quay trở lại”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau khi Phuket mở cửa, Thai Vietjet, hãng bay chiếm thị phần thứ 2 tại Thái Lan, đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch và khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa. Đại diện hãng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để mở rộng mạng bay quốc tế sang các nước khác, đáp ứng nhu cầu giao thương và du lịch.

Thiên đường Maldives dự kiến sẽ mở cửa từ ngày 15/7, đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 (Đức Minh)

Tại Indonesia, nước này dự kiến sẽ mở cửa biên giới các thành phố du lịch như đảo Bali, Batam và Bintan trong tháng 7. Hiện Indonesia đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân cả nước, đặc biệt chú trọng lực lượng lao động làm trong lĩnh vực hàng không, du lịch.

Ngoài ra, Indonesia cũng khởi động việc cấp chứng nhận “Sạch sẽ, sức khỏe, an toàn và môi trường bền vững” cho các cơ sở tham quan, lưu trú, thành phố du lịch, trong đó chú trọng các yếu tố phòng dịch để du khách yên tâm khi du lịch tới quốc gia này.

Maldives, một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, cũng tuyên bố mở cửa biên giới với các nước Nam Á kể từ ngày 15/7, cho phép du khách đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính nhập cảnh du lịch.

Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam) sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới (ảnh: Đức Minh)

Tại Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine đối với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngoài ra, từ ngày 1/7, người nhập cảnh tại Quảng Ninh sẽ chỉ phải cách ly y tế tập trung 7 ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong giai đoạn cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các địa phương đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, giúp du khách dễ dàng chọn lựa cơ sở lưu trú đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch.

Cùng với sự chuẩn bị của các bộ ngành, các hãng hàng không cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, tạo điều kiện cho hành khách lên kế hoạch sớm các chuyến đi từ nay đến cuối năm. Hãng Hàng không Vietjet mở bán vé 0 đồng cho các chuyến bay từ ngày 7/9 đến hết 31/12/2021. Hãng cũng thử nghiệm IATA Travel Pass - ứng dụng tích hợp chứng nhận đã tiêm vaccine - để chuẩn bị cho kế hoạch mở lại đường bay quốc tế ngay khi được cơ quan chức năng cho phép.

Evason Ana Mandara (Nha Trang) đăng ký cơ sở du lịch lưu trú an toàn trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn (ảnh: Đức Minh)

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 được đẩy mạnh tại Việt Nam, dự báo thị trường hàng không sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý III/2021. Ngoài ra, do nhiều nước đã đạt được điều kiện miễn dịch cộng đồng nên hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế sẽ từng bước được mở lại vào cuối quý III, đầu quý IV/2021. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành hàng không và du lịch trong việc đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân sau thời gian dài bị ngưng trệ do đại dịch.