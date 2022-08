Du lịch phục hồi, mặt bằng cho thuê tại Đà Nẵng hút khách trở lại

Đại nhạc hội "Take me to the Sun" và màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa thu hút 20.000 khán giả là sự kiện đánh dấu cho mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng, kéo theo các ngành kinh doanh dịch vụ, lưu trú hoạt động trở lại.