Du lịch Đà Nẵng, không quên ghé những quán bar nổi tiếng

Nếu bạn đến Đà Nẵng thì đừng bỏ qua danh sách các quán bar nổi tiếng ở Đà Nẵng luôn “đốn tim” giới trẻ khi về đêm.

Yolo Club (11 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng): Với phong cách thiết kế độc đáo, sàn catwalk trung tâm, Yolo Club là địa chỉ tin cậy của tín đồ đam mê sự sôi động. Sức chứa tối đa Yolo Club có thể lên tới 200 - 250 khách, biến mỗi đêm tiệc ở đây trở thành một lễ hội âm nhạc hoành tráng, tưng bừng.

Tê Bar Đà Nẵng (địa chỉ 39-41 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu, Đà Nẵng): Nếu đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng hay công tác, bạn nên ghé vào các bar này ít nhất một lần để thưởng thức sự bất ngờ, thú vị. Không giống các bar khác nằm ở khu náo nhiệt, dọc những con đường nhộn nhịp nhất Đà Thành, Tê Bar lại khiêm tốn ẩn mình ở một nơi lặng lẽ hơn.

Menu ở đây cũng rất phong phú, giá cả phải chăng. Sự cám dỗ đặc biệt mà Tê mang đến chính là những câu chuyện được thổi hồn vào những ly cocktail phục vụ khách. Bởi ngoài các loại cocktail trái cây, khách có thể thưởng thức đủ loại độc đáo khác như vị phở hay vị súp cà ri...

Sky 21 Bar: Tọa lạc tại tầng cao nhất của khách sạn Belle Maison Parosand Danang, Sky 21 bar cho bạn một không gian rộng rãi, thoáng mát và tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm. Đây còn là một địa điểm lý tưởng để thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa rực sáng bầu trời những dịp lễ tết. Ngoài ra quán còn có hồ bơi vô cực, cho bạn cảm giác thú vị tại tầng cao nhất của tòa nhà.

Menu ở đây cũng đa dạng với các loại cocktail màu sắc bắt mắt khác nhau. Ngoài ra, quán có không gian sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, hoạt bát. Ban nhạc sống động cùng các giai điệu phong cách hiện đại và DJ chuyên nghiệp tạo nên bầu không khí sôi động.

Đà Nẵng cuốn hút du khách còn bởi những quán bar nổi tiếng. (Ảnh minh họa)

On The Radio Bar (76 Thái Phiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) Nằm ngay trung tâm thành phố, On The Radio khiến bạn phải “xiêu lòng” ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi phong cách thiết kế đậm chất bụi bặm, cá tính. Những ánh đèn đủ màu sắc nhưng mờ ảo, không rõ nét tạo không gian thật bí ẩn, cuốn hút, cách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài.

Sân khấu không quá rộng, dàn loa với âm thanh sống động cùng các dụng cụ thanh nhạc vô cùng đầy đủ, tất cả đã đủ tạo nên không gian hoàn hảo cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện chất riêng, sức cuốn hút của mình qua từng bài hát. Ban nhạc sống hiện đại cùng màn DJ tuyệt vời hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc “phiêu” nhất.

Nhân viên tại On The Radio rất chu đáo, nhiệt tình và nhanh nhẹn. Không gian thoáng mát, náo nhiệt kết hợp trên nền nhạc hiện đại tạo một không khí vô cùng sôi động.

Sevva Sky Lounge (20 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng): Nằm ngay trên tầng cao nhất của khách sạn New Orient Hotel, quán bar sẽ mang đến những ly cocktail đẹp mắt để du khách thưởng thức trong lúc ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm. Sevva Sky Lounge hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm khó quên vô cùng.

Đặc biệt, Sevva Sky Lounge còn có thực đơn đa dạng với các món ăn cao cấp, lạ miệng cùng thức uống bắt mắt. Sau khoảng 22h, bạn còn được chiêm ngưỡng màn vũ đạo quyến rũ của các vũ công nước ngoài trẻ đẹp, cực hút mắt.

The Dawn Beach Bar (kiot số 8, bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng): Quán bar này nằm ven biển, với tầm nhìn thoáng rộng, bao trọn một bãi biển được mệnh danh đẹp nhất Đà Nẵng. Những cây dừa cao vút, tán lá xanh rờn, bao quanh khu vực quán tạo nên không gian thơ mộng, yên bình.

The Dawn thường bố trí những ban nhạc sống cá tính, đậm chất Âu Mỹ để phục vụ khách. Thực đơn ở đây khá đa dạng, chủ yếu phục vụ các món ăn châu Âu cùng nước uống, cocktail bắt mắt, hấp dẫn.

New Phương Đông Bar (20 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) Nhắc tới những quán bar nổi tiếng tại Đà Nẵng, không thể không nhắc tới New Phương Đông, quán bar đã có tuổi đời hơn 23 năm, thường “đốn tim” rất nhiều bạn trẻ Đà thành và du khách.

New Phương Đông được coi là vũ trường lớn nhất Việt Nam, quán đã có tuổi đời hơn 23 năm, diện tích lên tới hơn 2.000 m2. Sân khấu được đầu tư vô cùng hoành tráng, rất rộng và dài, bao quanh là màn hình led có thể thay đổi hình ảnh một cách nhanh chóng, sinh động.

Hệ thống âm thanh hoàn hảo với dàn loa chất lượng, đảm bảo mọi khách hàng đều có thể tận hưởng giai điệu một cách rõ ràng, chân thực ở mọi ngóc ngách của quán bar.

