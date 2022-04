Du lịch 30/4 - 1/5: Gần 3 triệu đồng/vé tour ngắm TP Đà Nẵng từ trực thăng

(VTC News) -

Theo tin từ Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, dự kiến trong tuần này, tour trực thăng “Ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao” sẽ mở để phục vụ du khách. Du khách có thể tận hưởng mọi góc nhìn về thành phố biển trong vòng 12 phút, với giá vé 2,5 - 2,7 triệu đồng/khách.

Tour sẽ khởi hành từ Ga trực thăng Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và mỗi chuyến bay phục vụ 3-4 du khách.

Du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch ngắm Đà Nẵng từ trên cao khi bay trực thăng.

“Tour trực thăng ngắm cảnh này trước kia Đà Nẵng đã triển khai rồi và bây giờ khôi phục lại”, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói.

Theo ngành Du lịch Đà Nẵng, dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng khách sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 và 2021, có thể vượt mức năm 2019. Tính đến thời điểm này, trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, sẽ có khoảng 400 chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng.

Không chỉ đường hàng không, rất đông du khách chọn di chuyển bằng các phương tiện khác như đường sắt, xe khách, ô tô cá nhân để đến Đà Nẵng du lịch trong dịp này.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, với chủ đề “Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng”, ngành du lịch thành phố tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn để chào đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ khai trương mùa du lịch Biển 2022 từ ngày 28/4 đến 3/5, tại Công viên Biển Đông với rất nhiều các hoạt động sôi động và hấp dẫn.

Thành phố cũng khai trương Phố du lịch An Thượng và chương trình vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn vào tối 28/4, khai trương bãi biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng từ ngày 30/4. Cùng với đó là “Light up Đà Nẵng”, chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm diễn ra ngày 22/4 và 29/4 tại Quảng trường Bạch Đằng...

Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc phục vụ du khách dịp 30/4, 1/5.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills. Tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu du lịch này cũng chuẩn bị nhiều phần quà có giá trị để tặng du khách.

Cũng dịp này, Công viên Châu Á và khu chợ đêm Helio Center sẽ mở cửa hoạt động trở lại, miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân, du khách đến tham quan tại đây.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn khác như mở cửa trở lại chợ đêm Sơn Trà, cầu Rồng phun lửa và phun nước đêm 30/4, 1/5, chương trình vũ hội đường phố...