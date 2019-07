Du khách Việt Nam tới Pháp tăng kỷ lục

Du khách Việt Nam tới Pháp tăng nhanh

Theo số liệu của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, trong năm 2018, lượng khách Việt Nam đến Pháp tăng trưởng nhanh, đạt khoảng 100 nghìn lượt. Trong khi đó, lượng khách quốc tế tới Pháp trong năm 2018 đạt 90 triệu lượt, tăng 3% so với năm 2017, lượng visa du lịch được đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cung cấp tăng nhanh trên 50%/năm.

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. (Ảnh: O.Travel)

Ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại Việt Nam' cho biết, du lịch được coi là ngành công nghiệp có đóng góp quan trọng đối với kinh tế Pháp thời gian qua. Vì vậy, Pháp đang không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cũng như các yêu cầu về thủ tục visa sẽ thông thoáng hơn nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Bertrand Lortholary, hiện chiến lược khai thác thị trường khách du lịch của Pháp đó là lựa chọn thị trường ưu tiên, trong đó khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ là thị trường được quan tâm đẩy mạnh khai thác, triển khai các hoạt động xúc tiến, quáng bá du lịch của Pháp thời gian tới. Việc xây dựng thị trường mục tiêu này dựa trên cơ sở về mối tương quan giữa văn hóa, lịch sử, nhu cầu và xu hướng du lịch của người dân Việt Nam.

Trong khi đó, bà Valérie Pecresse, Chủ tịch Vùng Thủ đô Paris cho biết, Việt Nam là thị trường khách tiềm năng của Pháp. Trong đó, vùng Thủ đô Paris là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, yêu thích nhất khi đến Pháp du lịch. Đây cũng là vùng phát triển du lịch nhất thế giới, với 50 triệu khách du lịch năm 2018.

Khải hoàn môn ở Paris. (Ảnh: Noitoiseden)

Lượng khách du lịch Việt Nam đến đây đạt gần 85 nghìn lượt trong năm 2017-2018. Mức lưu trú bình quân của khách Việt từ 5-6 ngày, chi khoảng 880 EUR cho một lần du lịch.

“93,7% du khách được hỏi, trong đó có cả khách Việt Nam đều cho biết họ hài lòng với chất lượng du lịch khi đến Pháp và cho biết sẽ trở lại lần 2. Đây là một kết quả cao nhưng chúng tôi vẫn muốn làm tốt hơn nữa”, bà Valérie Pecresse nói.

Hiện lĩnh vực du lịch chiếm 10% GDP Vùng Thủ đô Paris, đây là vùng phát triển du lịch nhất thế giới, với 50 triệu khách du lịch năm 2019. Du lịch đã tạo ra 21,7 tỷ EUR năm 2018, tăng 5,7% so với năm 2017 và tạo ra hơn 50 nghìn việc làm.

Khi tới Pháp, ngoài tháp Eiffel còn có gì để thăm quan?

Bà Valérie Pecresse, Chủ tịch Vùng Thủ đô Paris cho biết, rất nhiều du khách chưa từng tới Pháp sẽ thắc mắc "Ngoài tháp Eiffel, Pháp còn có gì để thăm quan".

Trên thực tế, Pháp có rất nhiêu lâu đài cổ trải dài khắp cả nước. Bên cạnh đó, du khách có thể thăm quan rất nhiều bảo tàng, các khu trưng bày nghệ thuật hoặc một số trung tâm mua sắm hàng hiệu nổi tiếng. Bà Valérie Pecresse tự hào khi nước Pháp có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Channel hay Christian Dior.

Bà Valérie Pecresse, Chủ tịch Vùng Thủ đô Paris. (Ảnh: Việt Vũ)

“Vùng thủ đô Paris không chỉ có cảnh đẹp mà còn nổi tiếng với kiến trúc độc đáo của những bảo tàng nghệ thuật, hay các tòa lâu đài cổ kính mà không nơi nào có được. Đến đây, du khách được trải nghiệm, khám phá về văn hóa, nghệ thuật đương đại hay thỏa sức mua sắm tại các cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới”, bà Valérie Pecresse giới thiệu.

Bà Valérie Pecresse còn tiết lộ, ngành du lịch Pháp nói chung và Vùng Thủ đô Paris nói riêng luôn đổi mới để tiếp đón du khách. Đặc biệt là vấn đề an toàn. Bà Valérie nói, vấn đề an ninh, an toàn của du khách luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 2018, chính quyền vùng Paris đã chi 2 triệu EUR thiết lập các trạm cảnh sát lưu động, có mặt ở khắp mọi nơi, tiếp nhận, xử lý các vụ trộm cắp vặt, hay các vấn đề an ninh, an toàn khác của du khách.

"Trong trường hợp bạn bị ăn cắp vặt tại Thành phố, các trạm cảnh sát lưu động sẽ hỗ trợ du khách, thay vì phải đến trình báo ở trụ sở cảnh sát như trước. Chúng tôi cũng hy vọng, thời gian tới sẽ đón tiếp được nhiều du khách đến từ Việt Nam hơn nữa”, bà Valérie Pecresse nói.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam nhìn nhận, Pháp là điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu đối với khách du lịch Việt Nam. “Bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng mong muốn một lần được đặt chân đến Pháp để được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, khám phá vùng đất sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của Châu Âu”, ông Bình nói.

Dù tăng trưởng khách hai chiều giữa hai nước thời gian qua rất tích cực, tuy nhiên theo ông Bình, kết quả này vẫn chưa xứng với tiềm năng. Hiện mới có gần 300 nghìn lượt khách du lịch Pháp đến Việt Nam và 100 nghìn khách du lịch Việt Nam đến Pháp. Thời gian tới hai nước cần thúc đẩy nhanh dòng khách Việt Nam từ 100 nghìn lên gấp 2 lần như lượng khách Việt Nam đã đến với các quốc gia khác.

Việt Vũ