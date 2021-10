Du khách thích thú tham quan phố cổ Hội An mùa lũ, vì sao không tổ chức tour?

(VTC News) -

Trung bình mỗi năm, đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam – Di sản văn hóa thế giới, đón cả chục đợt ngập lũ. Dần dà, mùa lũ ở phố cổ trở thành thứ “đặc sản” cuốn hút du khách thập phương.

Thích thú chèo thuyền, lội nước lũ ở phố Hội

Chỉ trong tháng 10/2021, khu phố cổ Hội An hứng chịu 3 đợt ngập lũ. Lũ dù không lớn song cũng khiến một số tuyến đường chạy dọc ven sông Hoài như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng chìm trong biển nước mênh mông.

Người dân địa phương và du khách thích thú "check in" Hội An vào ngày lũ.

Do dịch bệnh COVID-19, du lịch “đóng băng” nên Hội An cũng vắng bóng hình ảnh các ông Tây bà đầm bì bõm lội giữa dòng lũ đục ngầu hay chèo thuyền trên khắp các tuyến đường trong khu phố cổ. Không có du khách nước ngoài, lũ nhỏ dồn dập trong những ngày qua đã thu hút rất đông người dân ở các địa phương trong lẫn ngoài tỉnh đổ xô đến Hội An.

Với họ, vào phố cổ ngày mưa lũ chỉ để tận hưởng thú vui như “check in” lội nước, ngồi quán cà phê cóc trên vỉa hè để thỏa sức ngắm nhìn không gian trầm mặc của hàng trăm di tích cổ kính bị bủa vây giữa muôn trùng con nước.

Hai năm dịch bệnh hoành hành, TP Hội An có lúc trở thành tâm dịch khiến hết thảy các quầy lưu niệm đóng cửa, quán xá dù mở nhưng cũng vắng hoe thực khách. Ấy nhưng, duy chỉ mùa mưa lũ, các hàng quán ở khu vực giao nhau giữa 3 tuyến phố: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Châu Thượng Văn lại trở nên đông đúc. Chị N.T.L. (chủ quán cà phê trên đường Bạch Đằng) cho hay, kể từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, phần lớn thời gian, cơ sở của chị trong trạng thái cửa đóng then cài.

“Mùa nắng, có thời điểm dịch được kiểm soát nhưng quán mở cửa thì cũng vắng khách. Tầm một tháng trở lại đây, ngày thường cũng như cuối tuần, nhiều người ở TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận đổ xô đến Hội An để tận hưởng thú vui khi lũ về.

Quán tui nằm ở vị trí đắc địa với mực nước mấp mé bậc thang cấp nên mọi người thường ghé uống cà phê, nước giải khát để ngồi trò chuyện, nhìn con nước lên xuống”, chị L. nói và vui vẻ chia sẻ thêm, trung bình một đợt lũ (kéo dài 2-3 ngày), chị bỏ túi không dưới 2 triệu đồng từ việc kinh doanh quán cà phê cóc.

Trong đợt ngập lũ gần đây nhất (kéo dài từ ngày 23 đến 25/10), theo ghi nhận của PV VTC News, bên cạnh niềm vui của các chủ quán cà phê ven sông là nỗi buồn của những người hành nghề chèo thuyền đưa rước khách.

Khuya 23, rạng sáng 24/10, khi nước từ dưới sông Hoài dâng cao và tràn lên các tuyến đường Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Văn Năm cùng con trai nhổ neo chiếc thuyền đang neo đậu phía bờ An Hội và chèo sang khu vực ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng.

Hai cha con ngồi trên thuyền túc trực từ sáng sớm đến chiều tối vẫn không có lấy một khách nên ngậm ngùi quay về nhà.

“Lũ còn nhỏ quá, nước không băng lên các tuyến đường chính trong phố cổ như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Mọi năm, Hội An liên tục có lũ lớn, nước ngập sâu khắp các tuyến phố, đó cũng là thời điểm những người chèo thuyền như tôi ăn nên làm ra nhờ việc chở khách tham quan.

Đặc biệt, du khách nước ngoài cực kỳ phấn khích khi được trải nghiệm cảm giác chèo thuyền đi khắp mọi ngóc ngách, tham quan từng ngôi nhà cổ”, ông Năm bộc bạch.

Những năm qua, du khách cực kỳ thích thú khi tận hưởng cảm giác lội nước, chèo thuyền vào mùa lũ ở Hội An.

Theo ông Năm, trung bình mỗi chuyến, một thuyền thường chở 3-4 khách với giá 80.000-100.000 đồng/khách. Tuy nhiên, ông Năm cũng thừa nhận, việc chèo thuyền đưa đón khách vào mùa lũ là sai vì chính quyền thành phố nghiêm cấm.

“Mỗi khi nước dâng, tại các tuyến phố ngập nặng đều có lực lượng chức năng chốt chặn. Nếu thuyền nào hoạt động sẽ bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Ấy nhưng, vì kiếm kế sinh nhai nên chúng tôi vẫn chở khách tham quan ở khu vực có mực nước thấp.

Hy vọng, trong tương lai không xa, thành phố sẽ xem xét việc mở tour chèo thuyền đưa khách tham quan vào mùa lũ, để những người hành nghề như tôi có nguồn thu nhập”, ông Năm giãi bày.

Đã có ý tưởng nhưng chưa thể thực hiện

Trước câu hỏi rằng tại sao Hội An không triển khai các tour du lịch gắn liền với lũ lụt, ông Tống Quốc Hưng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - cho biết, nhiều năm trước, chính quyền địa phương cũng đã dự tính nhưng chưa thể thực hiện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, chính quyền Hội An cắm bảng cảnh báo khi nước lũ dâng.

“Muốn thực hiện tour du lịch mùa lũ như dùng thuyền chở khách tham quan là việc không hề dễ. Nó phải đồng bộ, đồng bộ ở đây trước hết là phải xem xét chuyện an toàn tính mạng con người vì mùa lũ, nước chảy qua phố cổ rất mạnh. Vậy nên để phát triển loại hình du lịch sông nước, chúng tôi phải tính toán kỹ”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, khi có ý tưởng phát triển tour du lịch mùa lũ, địa phương cũng đã tính toán đến tác động di sản. Đặc biệt, nếu sử dụng nhiều ghe thuyền trong các tuyến phố chật hẹp khi ngập nước sẽ không tránh khỏi việc va đập giữa các phương tiện với nhau và giữa các phương tiện với di tích.

“Tóm lại, trước sự ủng hộ của du khách về việc mở tour tham quan mùa lũ, chúng tôi cũng xem xét, đưa ra nhiều phương án dự kiến nhưng chưa có kết luận cụ thể, chưa ổn cho nên phải dừng lại vì tiềm ẩn rủi ro quá nhiều”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trong khi đó, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - thông tin thêm, sắp tới thành phố sẽ đưa vấn đề trên ra thảo luận, bàn tính cụ thể.