Du khách nô nức tham dự Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan

(VTC News) - Ngày 24/2 (tức mùng 9 Tết Mậu Tuất), trong không khí rộn rã của Lễ hội khèn hoa Sắc xuân Tây Bắc, Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan đã chính thức khai mạc, mở đầu mùa lễ Phật cầu an kéo dài đến 14/5 (hết tháng 3 âm lịch) tại quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend.

Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan được tổ chức với mong muốn tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, tạo điểm đến du xuân, chiêm bái cầu an ý nghĩa cho du khách cùng Phật tử bốn phương mỗi dịp xuân về.

Khai mạc đúng ngày mùng 9 âm lịch, nhằm ngày vía Đức Ngọc Hoàng, Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan khởi đầu một năm mới với nhiều tài lộc, an lành cho du khách bốn phương tới dự hội. Hàng ngàn tăng ni Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác, Thiền viện Trúc Lâm Chơn Ngộ và các Phật tử, du khách thập phương đã hội tụ về Bảo An Thiền Tự tại chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, để tụng kinh niệm Phật cầu an, bắt đầu mùa Hội xuân Mở Cổng Trời ý nghĩa, linh thiêng giữa quần thể văn hoá tâm linh Fansipan hùng vĩ.

Trong không khí hoan hỉ đón chào du khách thập phương về dự hội, ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc Sun World Fansipan Legend phát biểu: “Hội xuân Mở Cổng Trời là sự kiện quan trọng của Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc của đức Phật. Đồng thời, đây cũng là hoạt động văn hóa đặc sắc giúp du khách, Phật tử bốn phương cảm nhận và thấm nhuần các giá trị truyền thống, giá trị cộng đồng, cùng ước mơ về một cuộc sống thái bình, thịnh vượng”.

Ngay trong ngày khai hội, không chỉ thưởng thức những tiết mục múa khèn và biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc trưng vùng Tây Bắc, các Phật tử, du khách thập phương tới chiêm bái, nguyện cầu còn được ban tặng bùa trì chú từ Đại đức Thích Chân Hiền, để đón nhận phúc đức và trí tuệ viên mãn nhân ngày đầu năm mới, trước khi bắt đầu hành trình lên “Cổng Trời” trên Nóc nhà Đông Dương huyền thoại.

Sau tiếng trống khai hội giòn giã, các tăng ni Phật tử và du khách đã hoan hỉ cùng hành hương lên “Cổng Trời” Fansipan thiêng liêng, chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ, nguyện cầu một năm phúc lộc sung túc, bình an.

Bên cạnh Đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao nhất Việt Nam (21,5m), được coi là biểu tượng của Quần thể văn hóa tâm linh Fansipan, nơi đây còn được biết đến với Kim Sơn Bảo Thắng Tự, nơi có Đại hùng Bảo Điện với nhiều pho tượng Phật được tạo tác kỳ công, bảo tháp 11 tầng bằng đá nguyên khối, Đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, cao 2,5m. Cùng với đó là nhiều công trình Phật giáo tiêu biểu như Bích Vân Thiền tự, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Tháp chuông - Vọng lĩnh cao đài, miếu Sơn Thần… Ngay trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, quần thể kiến trúc tâm linh kỳ vĩ này đã thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập thương đến chiêm bái, cầu an.

Du khách đến Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan cũng sẽ được hoà trong không khí Tết Tây Bắc độc đáo giữa ngợp ngời sắc hoa, trong tiếng khèn H’Mông da diết, vui hết mình với những trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực vùng cao đặc sắc trong không gian Lễ hội Khèn hoa “Sắc xuân Tây Bắc” đang tưng bừng diễn ra tại Sun World Fansipan Legend.

Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipan là lễ hội thường niên, được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm, ghi dấu ấn trong cộng đồng Phật tử và du khách thập phương như một địa chỉ tâm linh quan trọng trong hành trình chiêm bái cầu an mỗi năm Tết đến xuân về. Nét văn hóa giàu truyền thống lễ hội của mảnh đất vùng cao Tây Bắc cũng thông qua đó được lan tỏa sâu rộng tới Phật tử và du khách bốn phương.

Đây cũng là một nỗ lực lớn của Quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần đa dạng hóa những trải nghiệm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến Sa Pa, Lào Cai đối với du khách.

