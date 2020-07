Du khách nhộn nhịp trở lại, các thành phố du lịch 'cháy' phòng dịp cuối tuần

Từ tháng 5 đến nay, lượng khách du lịch nội địa tăng cao đặc biệt là từ cuối tháng 6. Các dịch vụ du lịch như khách sạn lưu trú, nhà hàng, đều hoạt động hết công suất vào dịp cuối tuần.

Anh Thanh Tùng (quận Ba Đình - Hà Nội) chia sẻ, tranh thủ cuối tuần được nghỉ định đưa gia đình đi Hạ Long chơi nhưng gọi đến khách sạn nào cũng được báo đã hết phòng. "Tôi cứ nghĩ đặt phòng từ đầu tuần là sớm rồi nhưng khi gọi điện hỏi các khách sạn ở Hạ Long mới biết tất cả đều đã full phòng ngày thứ 7. Tôi cũng đã thử đặt phòng trên các trang du lịch nhưng cũng trong tình trạng tương tự", anh Tùng nói.

Giống như anh Tùng, gia đình chị Bích Vân đã lên kế hoạch đi Quy Nhơn vào cuối tuần nhưng cũng đành phải huỷ vì không đặt được phòng khách sạn.

"Mấy gia đình rủ nhau đưa bọn trẻ con đi Quy Nhơn du lịch hè mà không thể đặt nổi phòng khách sạn. không chỉ các khách sạn bình dân mà các cơ sở lưu trú cao cấp như FLC Quy Nhơn, Avani Resort, Crown Retreat vốn dành cho khách hàng có thu nhập tốt cũng bị trong tình trạng quá tải vào cuối tuần. Tôi không nghĩ mọi người lại đi du lịch nhiều thế", chị Vân nói.

Lượng khách du lịch tại Đà Nẵng trong tháng 7 cũng tăng cao, thậm chí nhiều khách sạn còn đã hết phòng trong cả tháng 7.

Theo đại diện của các khách sạn và công ty du lịch cho biết, lượng khách tăng cao do đang vào cao điểm mùa du lịch. Ngoài ra, nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch được tung ra đã thu hút người dân đi du lịch nhiều hơn.

Ông Bùi Tấn Điều - Tổng Giám đốc khách sạn Central Luxury Hạ Long cho biết từ cuối tháng 6 công suất hoạt động của khách sạn đã gần như phục hồi hoàn toàn so với trước dịch, riêng cuối tuần thì luôn trong tình trạng "cháy" phòng.

"Công suất hoạt động phòng trong tuần của khách sạn khoảng 50 %, riêng cuối tuần đặc biệt vào ngày thứ 7 thì chúng tôi full phòng đến hết tháng tám ", ông Điều nói.

Ông Điều chia sẻ thêm, phần lớn phòng đều được các công ty lữ hành đặt, lượng khách lẻ rất ít và cũng đặt từ rất sớm. "Nếu có thời gian thì mọi người nên cân nhắc chọn đi du lịch trong tuần vừa dễ dàng đặt phòng khách sạn lại được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn đặc biệt là về giá cả", ông Điều đề nghị.

Ngoài ra, việc các khách sạn giảm giá lên đến 40-50%, vé máy bay giảm giá cũng giúp nhiều người có cơ hội đi du lịch hơn.

"Ngay cả trước kia khi giá khách sạn không giảm thì vào dịp cuối tuần hay các ngày nghỉ trong mùa cao điểm du lịch hầu hết khách sạn ở Đà Nẵng, Quy Nhơn đều full phòng. Hiện giá phòng khách sạn lại còn được giảm lên đến 40-50% nên càng thu hút khách", bà Lê Thanh Thảo - Giám đốc công ty du lịch AsiaSun Travel nói.

Bà Thảo cho biết thêm hiện nguời dân không thể đi du lịch nước ngoài trong khi nhu cầu du lịch nội địa lại tăng cao nên những địa danh có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân như Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hoá), Cát Bà (Hải Phòng)...sẽ thu hút khách du lịch phía bắc. Đối với các địa điểm du lịch truyền thống như Đà Nẵng, Quy Nhơn...lượng khách cũng tăng cao bởi vé máy bay đang rất rẻ.

"AsiaSun Travel đã phối hợp cùng các đơn vị vận chuyển, lưu trú, nhà hàng khách sạn để giảm giá tour nội địa vì vậy mặc dù chưa mở cửa du lịch quốc tế nhưng lượng khách du lịch nội địa lại tăng cao hơn so với mọi năm. Riêng vào các dịp cuối tuần lượng khách đoàn của công ty đều khá tốt, chúng tôi có rất nhiều tour được đặt trước cho đến hết tháng 8", bà Thảo nói thêm.

Hai tháng sau khi phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, du lịch nội địa đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, lượng chuyến bay trong nước của các hãng hàng không đã hồi phục và nhiều đường bay nội địa mới được mở ra với tần suất từ giữa tháng 6 vượt 20% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng lưu trú đã tăng 50-60% vào ngày giữa tuần và 80-90% cuối tuần. Lượng khách nội địa tháng 6-2020 đạt 7 triệu, lượt tăng 2,3 lần so với tháng 5-2020.

Riêng tại Đà Nẵng, thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, sau một tháng triển khai chương trình kích cầu du lịch "Danang Thank You", tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong tháng 6-2020 ước đạt 454.764 lượt, tăng 85% với tháng 5-2020.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 15-5 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 1,3 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu ước tính đạt hơn 2.700 tỷ đồng.

Đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang cũng ghi nhận đà tăng trưởng lượng khách du lịch tích cực trong tháng 6 với 69.696 lượt khách tới Phú Quốc. Mặc dù giảm 84,5% so cùng kỳ nhưng đã tăng gần gấp đôi so với tháng 5. Trong đó, lượng khách nội địa là chủ yếu, khách quốc tế chỉ ước đạt 2.448 lượt, giảm 95,1% so cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc ước đạt 117,7 tỷ đồng.