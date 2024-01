(VTC News) -

Trong cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông âm dương đối lịch (Nhà xuất bản Thanh Hóa), tác giả Trần Đình Tuấn cho biết những thông tin tham khảo về sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe, tình duyên của những người tuổi Sửu.

Tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2024

Sang 2024, người tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều gian nan do dính phải hạn Phá Thái tuế. Bạn cần có bước tiến công, nhưng e rằng trợ lực không đủ. Vận may tổng thể bị suy giảm khá nặng, nhất ở lĩnh vực sức khỏe và tài chính. Do vậy, bạn không nên đặt quá nhiều mục tiêu và kỳ vọng vào năm tới.

Người tuổi Sửu có phúc và họa ngang nhaum "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", nên hãy cứ thuận theo tự nhiên. Bạn cần cẩn thận bởi vẫn còn có chuyện phiền phức

Năm Giáp Thìn, người tuổi Sửu nên hợp tác với những người trong Nhị hợp (Tý - Sửu) và Tam hợp (Ty - Dậu - Sửu). Người tuổi Sửu sinh vào mùa xuân và mùa hạ có thế vận tốt hơn là người sinh vào mùa thu, mùa đông.

Vào năm Thìn, tháng (Âm lịch) đẹp nhất của người tuổi Sửu là tháng 12 (từ 31/12/2025 đến 28/01/2025 Dương lịch). Tháng xấu là tháng Giêng (từ 10/2/2024 đến 29/2/2024 Dương lịch) và tháng 7 (từ 4/8/2024 đến 2/9/2024 Dương lịch).

Tử vi tuổi Sửu năm Giáp Thìn 2024.

Sự nghiệp tuổi Sửu năm 2024

Năm 2024, công việc của người tuổi Sửu sẽ tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách. Bạn sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều và tiến trình công việc có thể gặp trở ngại.

Dự báo sẽ có sự thay đổi và định hướng mới trong công việc. Bạn nên thâm nhập vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển tài năng, có thể giành được đại lợi trong hợp tác, đầu tư.

Vào năm Thìn, người tuổi Sửu nên nhờ sự trợ giúp của những người tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Ty.

Năm Thìn có sao Thái Dương chiếu mệnh nên nữ tốt hơn nam, nam tuổi Sửu không nên kết hợp làm ăn hay đi đứng cùng với nữ tuổi Sửu vì dễ gặp trở ngại, làm hao tổn đến tài vận.

Sức khỏe người tuổi Sửu năm 2024

Trong năm 2024, người tuổi Sửu nên học cách cân bằng cuộc sống, duy trì những thói quen tốt và cố gắng loại bỏ những thói quen xấu để bản thân luôn sẵn sàng đối diện với những thử thách và khó khăn trong năm mới.

Bạn cần chú ý khi tham gia giao thông và lái xe, đi ra ngoài. Những người đã có tuổi, thể chất không tốt lắm, dễ mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Bạn nên đi thăm khám thường xuyên để đề phòng bất trắc. Người tuổi Sửu có thể dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa và tim mạch.

Tình duyên người tuổi Sửu năm 2024

Nam, nữ tuổi Sửu đều không kỵ cưới vợ vào năm 2024. Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ty, Dậu, Tý, không hợp với tuổi Mùi, Ngọ. Nữ Ất Sửu 1985 (40 tuổi) không phạm Kim lâu cưới gả được và nữ Đinh Sửu 1997 (28 tuổi) phạm Kim lâu không cưới gả được.

Thời gian cưới đại lợi nhất là tháng 5 Âm lịch (tức từ 6/6/2024 đến 5/7/2024 Dương lịch) và tháng 11 Âm lịch (từ 1/12/2024 đến 31/12/2024 Dương lịch).

Đối với tuổi Sửu đã kết hôn, năm nay có thể có tin vui. Tuy nhiên, tình cảm giữa vợ chồng không được tốt, có thể xảy ra xung đột và gia đạo gặp những chuyện buồn phiền. Người tuổi Sửu cần hạn chế các mối quan hệ bên ngoài và kiên nhẫn để tạo sự hòa hợp trong gia đình.

Tử vi tuổi Sửu 2024 chi tiết từng năm sinh

Tuổi Tân Sửu 1961

Trong năm Giáp Thìn, cuộc sống của người tuổi Tân Sửu sẽ được bình an và thảnh thơi. Bạn đã bước qua độ tuổi lục tuần nên cần chú ý quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân chu đáo hơn.

Người tuổi Tân Sửu không cần phải hao tốn nhiều tâm sức vào công việc mà thay vào đó hãy dành thời gian bên gia đình, người thân và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Tuổi này phải duy trì thái độ tích cực và lạc quan, vui vẻ bên con cháu, đừng suy nghĩ quá phức tạp kẻo tự rước muộn phiền.

Tuổi Quý Sửu 1973

Người sinh năm 1973 trong năm Giáp Thìn có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, tuy nhiên cũng có nhiều tài vận, rất thích hợp với việc đầu tư.

Người tuổi Sửu nên sống tích cực, lạc quan, tu tâm dưỡng tính và thường xuyên làm việc thiện để nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Về sức khỏe, bạn rất dễ phát phì cho nên cần ăn kiêng.

Tuổi Ất Sửu 1985

Gia vận của người sinh năm 1985 có chiều hướng đẹp hơn, bạn sẽ có cuộc sống bình an và hạnh phúc nếu biết hài lòng và trân trọng những gì mà mình đang có.

Với người tuổi Ất Sửu, đời sống tình cảm có thể xuất hiện một vài trắc trở trong năm 2024, vợ chồng có thể xuất hiện mâu thuẫn

Tuổi Đinh Sửu 1997

Người tuổi Đinh Sửu sẽ vừa tròn 28 tuổi tính theo tuổi âm. Đây là khoảng thời gian quan trọng và sẽ có nhiều cột mốc đáng nhớ, nhưng bạn phải thật tập trung để đưa ra những quyết định sáng suốt cho bản thân.

Còn những người đã có gia đình sẽ bước vào giai đoạn ổn định về cả gia đình lẫn công việc.

Tuổi Kỷ Sửu 2009

Năm 2024, người tuổi Kỷ Sửu 2009 có thể gặp một số phiền phức do tính cách của mình.

Người tuổi này bản chất hướng nội, ngại giao lưu với bạn học nên có thể bị mọi người xa lánh hoặc cô lập, bắt nạt. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần học tập.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.