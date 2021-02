Dự đoán tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021: Nhiều biến động, thực sự nỗ lực sẽ thành công

(VTC News) -

Năm Tân Sửu mang nhiều cơ hội và may mắn cho 12 con giáp, đồng thời cũng đưa đến nhiều thách thức khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Ngọ sẽ có bước phát triển khác biệt gì so với mọi năm?

Tổng quan tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Tuổi Ngọ xếp vị trí thứ bảy trong thứ tự 12 con giáp. Những năm sinh của người tuổi Ngọ là 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Người tuổi Ngọ năm 2021 sẽ có tài lộc và cả sự thay đổi, thăng trầm, làm việc hăng say vận may sẽ đến. Có thể nói đây là năm tuổi Ngọ gặt hái được nhiều thành công về tiền tài, bứt phá trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể gặp xui xẻo nhỏ, cần cẩn thận hơn.

Tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021 sẽ bứt phá từ khó khăn, giữa năm gặt hái được nhiều quả ngọt đáng giá.

Vận trình của con giáp này trong năm 2021 mang đặc điểm “vượng phu ích tử”. Nếu muốn đảm bảo cả năm tốt đẹp, người cầm tinh con ngựa cần phải nhìn rõ những mấu chốt của sự thay đổi, may rủi và hạnh phúc, để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất vào thời điểm quan trọng, đảm bảo không mắc sai lầm về lựa chọn của mình.

Tân Sửu có thể là một năm tốt để người tuổi Ngọ tăng trưởng tài chính, mở rộng kinh doanh, đồng thời cũng là năm tái tạo nội tâm bằng cách thấu hiểu tác động của cội rễ và tuổi thơ đối với cuộc sống của họ.

Trong năm Tân Sửu này, các mối quan hệ bao gồm hôn nhân, đối tác làm ăn... cuối cùng cũng ổn định và có giá trị xây dựng hơn, sau suốt một thời gian dài dường như không ổn định.

Dự đoán tài lộc tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Về tài chính, lợi nhuận của bạn từ khoản đầu tư trước đây sẽ rất khả quan, tuy nhiên, việc tiết kiệm có thể khó khăn đối với bạn do chi phí thực tế. Cần tránh xa bất kỳ hình thức kinh doanh đầu cơ nào, vì bạn có thể thua lỗ thảm hại. Sử dụng đồng tiền trong đầu tư một cách có tính toán nên đôi khi tuổi Ngọ có xu hướng trở nên quá thực dụng và keo kiệt với tiền bạc, đến mức không bao giờ chấp nhận rủi ro.

Vận may tiền bạc của bạn sẽ có nhiều biến động trong năm nay. Thu nhập có khởi sắc và khá dồi dào nhưng do vận may tài chính không được tốt nên sẽ ảnh hưởng đến sự tích luỹ của cải của bạn. Ngoài ra, bạn nên cảnh giác trước khi cho ai đó vay tiền mà bản thân không đủ thân thiết và tin tưởng.

Dự đoán sự nghiệp tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Những người tuổi Ngọ sẽ có khoảng đầu năm đầy thành công và thành tựu. Đừng để cơ hội vụt qua, hãy làm việc chăm chỉ không ngừng, phần thưởng sẽ xuất hiện. Dự báo sự nghiệp của tuổi Ngọ từ giữa đến cuối năm sẽ ở mức trung bình. Bạn sẽ bị quá tải với rất nhiều công việc, thậm chí nhiều lúc cảm thấy căng thẳng.

Những người tuổi Ngọ theo đuổi ngành nghề như giáo viên, tư vấn kinh doanh, nhân viên bán hàng sẽ được hưởng vận may tốt hơn. Làm việc trong lĩnh vực, bạn phải thường xuyên giao tiếp; các nhà kinh doanh cần nỗ lực tìm ra sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, năm Tân Sửu cũng không thích hợp để bạn “nhảy” việc. Nếu muốn đạt nhiều thành tựu lớn trong công việc, bạn cần không ngừng cố gắng, gây ấn tượng bằng những sáng tạo của bản thân. Nếu tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công việc, bạn sẽ có khả năng được thăng chức hoặc tăng lương.

Dự đoán tình duyên tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Chuyện tình cảm của bạn sẽ xuất hiện một số thăng trầm nhất định. Với sự hiện diện thoáng qua của vận đào hoa, những người tuổi Ngọ độc thân có thể gặp được vài đối tượng hẹn hò. Nhưng để bạn quyết định tiến xa được hay không thì cần phải xét thêm nhiều yếu tố.

Những cặp đôi đã kết hôn sẽ có nhiều trải nghiệm khác biệt dẫn đến bất đồng về quan điểm và góc nhìn. Sự bao dung và bình tĩnh sẽ giúp hai bên gắn kết tình cảm hơn.

Năm nay, người tuổi Ngọ có thể hợp tác, xây dựng quan hệ tốt với tuổi Dần, Mùi nhưng nên tránh Tý để không xảy ra bất hòa, đối đầu. Trong gia đình nếu có tuổi Ngọ và Dần, họ có thể hợp tác cùng nhau nuôi dạy con cái, do đó là một cặp cha mẹ tuyệt vời. Trong khi đó, Ngọ và Thân có thể cùng nhau lập các kế hoạch quan trọng và thực hiện chúng, miễn là họ kiềm chế được tính nóng nảy của mình.

Dự đoán 12 tháng tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Tháng 1: Đón vận khí may mắn bằng cách thanh lọc những điều cũ kĩ ra khỏi cuộc sống và lập kế hoạch cho năm mới.

Tháng 2: Bạn nên dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ tình cảm trong cuộc sống của mình.

Tháng 3: May mắn tài chính sẽ mỉm cười, giúp bạn có cơ hội đạt được nhiều tài lộc hơn.

Tháng 4: Đây là thời gian thích hợp để bạn chăm sóc các mối quan hệ cộng đồng và hoạt động từ thiện. Ngoài ra, thời gian này cũng thích hợp để bạn suy ngẫm và thư giãn.

Tháng 5: Bạn có nhiều cơ hội tốt để lập kế hoạch và bứt phá trong công việc.

Tháng 6: May mắn sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn trong nhiều lĩnh vực nhưng hãy cố gắng duy trì mọi việc ở trạng thái cơ bản. Tháng này không phải thời điểm thích hợp để thực hiện những ý tưởng liều lĩnh.

Tháng 7: Tâm trạng của bạn có thể bị xáo trộn trong tháng này, bởi vậy hãy cố gắng đứng ngoài các cuộc tranh chấp không cần thiết.

Tháng 8: Đây là thời điểm tốt để bạn phục hồi tinh thần so với tháng trước. Bí quyết để cân bằng cuộc sống là hoàn thành tốt các nhiệm vụ của bản thân và không lo chuyện bao đồng kẻo mang đến thị phi không đáng có.

Tháng 9: May mắn về tài chính nở rộ, mang đến cho bạn khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo hầu bao luôn rủng rỉnh, tốt nhất là bạn nên tránh chi tiêu những khoản tiền mặt lớn vào bất cứ việc gì.

Tháng 10: Từ khóa của tháng này là duy trì ổn định và thuận theo tự nhiên. Đừng cố thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong cuộc sống của bạn, vì đây không phải thời điểm lý tưởng để làm điều đó.

Tháng 11: Bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính thật tốt và không nên đầu tư vào bất cứ phi vụ tài chính mạo hiểm nào.

Tháng 12: Vận khí của bạn sẽ có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tuy vậy những sự kiện tích cực luôn chiếm ưu thế. Hãy cẩn thận và luôn nhớ suy nghĩ trước khi nói và hành động.

Lời khuyên tuổi Ngọ năm Tân Sửu 2021

Hướng đi thuận lợi: Nam, Bắc

Màu sắc may mắn: Tím, vàng

Con số may mắn: 3, 6

Các tháng thuận lợi: Các tháng 3, 6, 12

Tháng không thuận lợi: Tháng 7 và tháng 10

Vật phong thủy cầu may: Bạn có thể đeo biểu tượng Phật bà Quan Âm nhằm giúp loại bỏ những trở ngại trong cuộc sống. Bạn cũng có thể đeo vòng đá mã não 9 mắt, đóng vai trò như vật bảo vệ

Nhìn chung, trong năm Tân Sửu, người tuổi Ngọ sẽ trải qua khá nhiều biến động trong công việc lẫn cuộc sống.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.