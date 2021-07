Dự đoán điểm chuẩn tăng, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển thế nào?

(VTC News) -

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay nhích hơn năm trước. Số lượng bài thi đạt điểm cao cũng tăng thêm ở các môn như tiếng Anh, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Sinh học.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ khi lựa chọn nguyện vọng xét tuyển, tránh để rơi vào thế bất lợi do chủ quan. Với các em tự tin ở mức điểm cao thì nên bổ sung thêm nguyện vọng, có thể chọn ngành yêu thích nhưng ở nhiều trường khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển.

Điểm trung bình cao, số lượng bài thi điểm 8 trở lên nhiều, thì việc xét tuyển ở các trường đại học sẽ thuận lợi hơn do dải điểm rộng. Năm nay các nhóm trường top đầu - top giữa - top cuối đều không gặp khó khăn do số lượng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đều tăng khá so với năm trước.

Ngoài việc điểm một số môn thi cao hơn 2020, thì các đại học cũng dành lượng tương đối chỉ tiêu cho các phương thức khác như xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hóa quốc tế… nên tỷ lệ xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm mức nhất định. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến điểm xét tuyển vào đại học năm nay sẽ có thể nhỉnh hơn các năm trước.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT.

Trước lo lắng về phổ điểm thi tiếng Anh "lạ" gây khó trong tuyển sinh và xác định điểm chuẩn ở các khối A1 và D1, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho rằng, về nguyên tắc, các trường luôn xét tuyển để lựa chọn các thí sinh điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Hiện phần mềm cũng hỗ trợ các trường trong quy định mức điểm trúng tuyển đối với từng tổ hợp trong cùng ngành, hoặc các chỉ tiêu trong từng ngành. Căn cứ vào phổ điểm của các khối thi và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, bằng kinh nghiệm của mình, các trường hoàn toàn có thể xem xét, cân nhắc và quyết định độ lệch điểm giữa các tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh giữa các tổ hợp.

Các trường căn cứ vào điểm từ cao xuống thấp để xét tuyển chứ không căn cứ vào thứ tự nguyện vọng để xét tuyển (trừ trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm ở cuối danh sách). Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng nhiều tổ hợp vào một ngành. Các em cũng nên lựa chọn những tổ hợp có môn thi đạt điểm cao tham gia xét tuyển để tận dụng lợi thế.

Với việc áp dụng công nghệ thông tin trong xét tuyển sinh đại học, thí sinh có 3 lần thay đổi nguyện vọng phù hợp, chính xác nhất dựa trên kết quả thi THPT của mình.

Bà Thuỷ lưu ý, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ, đúng quy trình trong thời gian quy định. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào nhiều trường với các phương thức khác nhau, nhưng thí sinh cũng chỉ xác nhận và nhập học vào một ngành và một trường duy nhất.

Để tránh trường hợp thí sinh đạt điểm thi cao nhưng không đỗ nguyện vọng nào, hoặc trúng vào các nguyện vọng không yêu thích, thí sinh cần ưu tiên đưa các nguyện vọng thích nhất (nguyện vọng mong muốn) và khó trúng tuyển (điểm trúng tuyển cao) lên trên (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất).