Dự đoán 12 cung hoàng đạo ngày 12/3/2021

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo trong ngày 12/3.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Dự đoán 12 cung hoàng đạo cho thấy, hôm nay Bạch Dương có vận trình khá tốt, công việc và cuộc sống đều diễn ra suôn sẻ, không có sự cố. Tình duyên có phần khởi sắc hơn, trong mối quan hệ thân mật, bạn và người ấy ít xảy ra mâu thuẫn. Về sự nghiệp, công việc làm ăn được như ý, bạn hòa đồng với đồng nghiệp hơn một chút, nhìn chung là một ngày vô cùng tốt đẹp. Tài lộc ở mức chấp nhận được, nên thực hiện đúng kế hoạch nhất có thể về đầu tư và quản lý tài chính, có thể thu được lợi ích đáng kể. Sức khỏe bình thường, thể lực không tệ, nên tăng cường vận động hợp lý.

Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Hôm nay Kim Ngưu có vận may khá tốt, nếu xung quanh có bất kỳ hoạt động, nào bạn đều có thể tham gia tích cực. Về tình cảm, người bạn đời có địa vị cao hơn trong lòng bạn và bạn đặt nhiều kỳ vọng vào người ấy. Vận may nghề nghiệp rất tốt, hãy năng động và làm việc chăm chỉ, đừng ngại ngùng trước những thời điểm quan trọng. Tài lộc tạm ổn, có thể phát sinh một số chi tiêu cho vui chơi giải trí, chỉ cần chú ý điều độ là được. Sức khỏe ở mức trung bình, tốt hơn hết bạn không nên tham gia các hoạt động ngoài trời.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Bạch Dương và Nhân Mã.

Song Tử (21/5-21/6)

Vận may bình thường, khi làm việc gì cũng phải vững vàng, kiên trì mới có kết quả. Tình duyên ở mức trung bình, tốt hơn hết bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho đối phương trong mối quan hệ thân mật, đừng luôn viện cớ rằng mình quá bận. Công việc không quá tốt, hãy cẩn thận và nghiêm túc khi làm việc. Tài lộc có phần yếu kém hơn, nên khởi động những dự án ít quen thuộc về quản lý tài chính hợp lý kẻo bị thua lỗ đáng tiếc. Về sức khỏe, bạn nên chú ý bảo vệ cột sống cổ.

Số may mắn: 39, 59, 83

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Cự Giải, Song Ngư.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải không nên quá vướng bận vào những vấn đề không liên quan đến mình. Tình duyên khởi sắc, bạn và người ấy đang tận hưởng giây phút ngọt ngào. Bạn ít cáu gắt trong công việc, hiệu suất tăng trông thấy. Tài lộc ở mức trung bình, muốn có thu nhập trong việc đầu tư và quản lý tài chính thì cần phải chờ đợi. Sức khỏe bình thường, bạn nên ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý.

Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86

Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu.

Sư Tử (23/7-22/8)

Hôm nay bạn hơi chán nản và không muốn làm việc. Nếu đang trong mối quan hệ thân mật, nên hòa thuận với đối phương và trò chuyện nhiều hơn. Về công việc, bạn cần phải hoạt bát và tập trung sự nhiệt tình nhiều nhất có thể để, kẻo sếp nghĩ bạn không có động lực. Tài lộc ở mức trung bình, bạn chưa có ý tưởng tốt để đầu tư tài chính, có thể chú ý đến xu hướng của một vài dự án đang được quan tâm và chờ xem. Sức khỏe ở mức trung bình, bạn nên nghỉ ngơi điều độ.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ có thể gặp phải một số trường hợp bất khả kháng trong công việc và cuộc sống, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh giải quyết. Về tình duyên, quan hệ giữa bạn và người ấy có nhiều xáo trộn bởi các yếu tố bên ngoài. Vận may sự nghiệp tương đối kém, nơi làm việc luôn có chuyện bất ngờ xảy ra; không nên hoảng sợ, hãy giữ bình tĩnh để đưa ra những quyết định phù hợp. Tài lộc hơi yếu kém, việc đầu tư tài chính có lợi nhuận thấp do bị ngoại cảnh can thiệp.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Xanh lá nhạt, màu be, xám, tím lilac

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Trong cuộc sống và công việc sẽ có một số chuyện không vui, bạn cần kiên nhẫn một chút để giải quyết. Công việc ở mức trung bình, đừng sa đà vào tiểu tiết khi làm việc, nên xem xét vấn đề từ tổng thể, điều chỉnh dự án tốt nhất có thể. Tài lộc ở mức bình thường, nếu chưa chắc chắn trong việc đầu tư, nên lắng nghe ý kiến ​​của người có chuyên môn, đừng tự cao, tự đại. Về sức khỏe, bạn cần bổ sung vitamin một cách hợp lý.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Ngà, trắng, hồng phấn, xanh ngọc

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Dự đoán 12 cung hoàng đạo cho thấy, Bọ Cạp có vận tài lộc bình thường, bạn làm việc gì cũng có chút bối rối, luôn muốn đi đường tắt một cách tùy tiện.Về sức khỏe, bạn nên ăn ít đồ ăn vặt và chú ý duy trì cân bằng dinh dưỡng. Về tình cảm, tốt nhất không nên tính toán quá nhiều, có khi mất mát chưa chắc đã là điều không tốt, nên đừng quá lo lắng. Về sự nghiệp, bạn hơi chậm, không theo kịp tốc độ của mọi người nên càng phải cố gắng và nghiêm túc.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Xanh lá nhạt, màu be, xám, tím lilac

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Hôm nay, Nhân Mã thể hiện sự vượng phu ích tử, trong công việc và cuộc sống không có vấn đề ​​gì quá tốt hay quá xấu, bạn thường xuyên ghi nhớ những việc cần làm. Về phương diện tình cảm, đối phương có phần nóng nảy, bạn cần bao dung hơn, không nên gây hấn kẻo đôi bên dễ mất lòng nhau. Trong công việc, hãy quan tâm đến những gì sếp và khách hàng mong muốn; làm đúng những việc được yêu cầu. Tài vận ở mức trung bình, bạn dễ mua sắm bốc đồng, cần chú ý chi tiêu hợp lý. Về sức khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83

Màu may mắn: Xanh lá nhạt, màu be, xám, tím lilac

Quý nhân: Xử Nữ, Kim Ngưu.

Ma Kết (22/12-19/1)

Bạn hơi thiếu tự tin khi hòa nhập với mọi người, không muốn gây phiền phức cho ai. Trong mối quan hệ thân mật, nên tập trung hơn cho đối phương và bớt quan tâm đến chuyện của người khác. Vận may sự nghiệp có phần yếu kém, có người cản trở bạn tại nơi làm việc, tốt nhất bạn nên cẩn thận phân định đâu là người thực sự muốn giúp đỡ. Tài lộc ở mức trung bình, có một số khoản bạn phải chi, cố gắng không vượt quá ngân sách cho phép. Sức khỏe trung bình, nên bớt uống rượu khi tham gia các buổi tiệc tùng.

Số may mắn: 39, 59, 83

Màu may mắn: Ngà, trắng, hồng phấn, xanh ngọc

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Tài lộc bình thường, bạn dễ gặp đối tác không đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống. Bạn cần quan tâm nhiều hơn đến bạn đời nếu không muốn mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt đi. Nếu hợp tác với người khác trong công việc, bạn cần chú ý xem khả năng làm việc của họ có đạt yêu cầu không. Tài lộc ở mức trung bình, có thể bạn sẽ tiêu xài hoang phí cho gia đình và bạn bè. Về sức khỏe, chú ý tránh va chạm mạnh.

Số may mắn: 4, 12

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Xử Nữ, Kim Ngưu.

Song Ngư (19/2-20/3)

Hôm nay Song Ngư có vận may khá tốt, bạn đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống và công việc khá dễ dàng do có quý nhân giúp đỡ. Về tình cảm, bạn và người ấy ngày càng hòa hợp, tình trạng hiện tại đều khiến cả hai hài lòng. Sự nghiệp có chút khởi sắc, làm việc gì cũng có kết quả tốt, bạn chỉ cần cẩn thận đừng kiêu ngạo, tự cao. Sức khỏe tạm ổn.

Số may mắn: 39, 59, 83

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.