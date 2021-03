Dự đoán 12 cung hoàng đạo 20/3: Bảo Bình công việc hanh thông, sếp coi trọng.

(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo thứ Bẩy ngày 20/3/2021.

Bạch Dương

Hôm nay Bạch Dương có tài lộc khá hơn một chút, bạn có cơ hội tham gia vào một dự án mới hoặc học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức, kỹ năng mới, nếu làm nghiêm túc thì bạn sẽ thu được rất nhiều. Tài lộc ở mức chấp nhận được, đầu tư và quản lý tài chính có thể tiếp cận những dự án có chất lượng tốt, chỉ cần chú ý nắm bắt là được. Vận trình tình cảm tạm ổn, nếu có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình, hãy cố gắng hiểu thế giới nội tâm của đối phương càng nhiều càng tốt.

Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83

Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Kim Ngưu

Trong công việc và cuộc sống có thể sẽ xảy ra một số khúc mắc, đừng buồn rồi chuyện sẽ qua.Vận may sự nghiệp có phần yếu kém, dù mắc sai lầm trong công việc cũng đừng nản chí, chỉ cần kịp thời sửa sai, hoàn thành công việc cẩn thận. Tài lộc ở mức bình thường, có khả năng bị hao hụt trong đầu tư và quản lý tài chính, nhưng không có tổn hại về tiền có thể tìm điểm dừng lỗ sớm. Về các mối quan hệ, bạn và người ấy dễ xảy ra tranh chấp vì những chuyện vặt vãnh.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Kim Ngưu hao hụt về tài chính.

Song Tử

Song Tử có vận may bình thường, bạn cần cho mình nhiều thời gian hơn để học hỏi và đừng lãng phí thời gian để làm những việc tọc mạch. Bạn phải khiêm tốn học hỏi những kỹ năng chuyên môn phù hợp trong công việc, nếu kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ bị lật tẩy. Tài vận ở mức trung bình, vì vậy tốt hơn hết bạn nên tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn trong cuộc sống hàng ngày. Về các mối quan hệ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho đối phương trong mối quan hệ thân mật.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Cự Giải

Về sự nghiệp, bạn có tài vận ở mức trung bình, hãy chú ý hành động theo yêu cầu trong công việc, làm theo ý mình sẽ không tốt, sếp sẽ cho rằng bạn là người vô tổ chức và kỷ luật. Tài lộc ở mức trung bình, chưa có ý kiến ​​gì về việc đầu tư, quản lý tài chính nên chú ý không nên tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, đừng quá xuề xòa khi đối xử với đối phương, phải có lý trong lời nói và hành động, luôn tự chủ nghĩ rằng đối phương nhất định phải có để bao dung với chính mình.

Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Sư Tử

Công việc Sử Tử khá ổn, ở nơi làm việc nhạy bén hơn với mọi loại thông tin, lần đầu nắm bắt được những điều bổ ích, tận dụng tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Về tài chính khá may mắn, bạn sẽ nguồn thu bất ngờ. Về phương diện tình cảm, khi bạn chủ động thể hiện bản thân thì đối phương vẫn sẵn sàng lắng nghe.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Xử Nữ

Xử Nữ có vận trình khá tốt, gặp được người lãnh đạo đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống thì ắt hẳn sẽ thuận theo nhau. Ở nơi làm việc gặp được những vị sếp đáng tin cậy, những khách hàng làm việc chung cũng hiểu biết hơn, làm việc với họ sẽ đỡ vất vả hơn, dự án cũng dễ hoàn thành hơn. Tài lộc ở mức trung bình, tốt hơn hết bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu dự án mình muốn bắt đầu về phương diện đầu tư và quản lý tài chính. Về các mối quan hệ, có thể hỏi ý kiến ​​của đối phương khi chưa chắc chắn về mối quan hệ của mình trong mối quan hệ thân mật.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngư

Thiên Bình

Hôm nay Thiên Bình có vận tài lộc khá hơn một chút, về cơ bản không có chuyện buồn phiền trong cuộc sống và công việc, có thể làm được những việc nên làm. Việc phát triển cá nhân ở nơi làm việc khá suôn sẻ, những việc trong tay không quá trắc trở để thăng tiến, những việc có trách nhiệm sẽ có kết quả mỹ mãn. Tài lộc tạm ổn, có thể thu được một số khoản thu nhập trong đầu tư và quản lý tài chính, miễn là hành động theo đúng kế hoạch. Về quan hệ tình cảm tốt đẹp, tình cảm thân thiết hài hòa, có thể cởi mở và giao tiếp với nhau mà không cần giấu giếm.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Bọ Cạp

Trong công việc nên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, chăm chỉ tiếp thu kiến ​​thức, nâng cao năng lực cạnh tranh cá nhân là điều luôn đúng đắn, đừng kiêu căng tự mãn. Tài lộc ở mức bình thường, nên nắm rõ chi tiết về dự án mình muốn khởi động, đừng đụng đến những dự án không rõ ràng, không chắc chắn. Về tình cảm, đối tác tuy có hơi ngây thơ nhưng là người thật thà, không ác tâm hơn.

Số may mắn: 39, 59, 83

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con, bạc

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Nhân Mã

Nhân Mã chú ý nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc, chần chừ mãi không giải quyết được, ắt hẳn khách hàng nóng lòng muốn nổi nóng. Tài lộc ở mức bình thường, quyết định đầu tư và quản lý tài chính phải vững vàng, nên suy nghĩ so đo tính toán. Về phương diện tài lộc tình cảm, đối tác có chút cáu gắt khi làm việc gì, đừng hùa theo lo lắng khi đối phương lo lắng, kẻo sinh sự bất hòa.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh navy, nâu tanin, đỏ tím, da cam, xanh cobalt

Quý nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Cự Giải

Ma Kết

Hôm nay Ma Kết khá suôn sẻ, tốt nhất bạn nên suy nghĩ rõ ràng về những gì mình muốn làm trước khi hành động, đừng để mất việc này hay việc khác. Nên tập trung vào một việc trong công việc, giải quyết từng việc một, không thể nóng lòng, nếu không sẽ trì hoãn mọi việc. Tài lộc hơi yếu kém, nên giảm bớt những dự án có hiệu suất thu nhập kém hơn lý tưởng. Về các mối quan hệ, bạn phải cân bằng mối quan hệ giữa cuộc sống tình cảm và các sự kiện khác, đừng bỏ bê người bạn đời của mình trong tình trạng lạnh nhạt.

Số may mắn: 7, 20, 55, 77, 86

Màu may mắn: Vàng, tím, da cam

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Bảo Bình

Hôm nay Bảo Bình có vận may tốt, mọi thứ suôn sẻ trong công việc và cuộc sống, và hầu hết những người bạn gặp đều tốt bụng. Về sự nghiệp gặp nhiều may mắn, hanh thông trong công việc, khách hàng và sếp cũng coi trọng bản thân hơn, giữ tâm lý khiêm tốn để tránh kiêu căng, nóng nảy. Tài chính khá may mắn, tong sinh hoạt mua sắm được nhiều thứ tiết kiệm hơn, không tiêu nhầm vào những món đồ không tốt. Về phương diện tình cảm có chút khởi sắc, tình cảm thân thiết hòa thuận, hài lòng về nhau hơn.

Số may mắn: 6, 16, 23, 60, 81

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

Dự đoán 12 cung hoàng đạo 20/3: Bảo Bình công việc hanh thông, sếp coi trọng.

Song Ngư

Vận may nghề nghiệp rất tốt và việc học hỏi thêm kiến ​​thức chuyên môn trong công việc sẽ mang lại lợi ích rất nhiều, đừng bỏ bê việc hoàn thiện bản thân. Bạn càng duy trì khát vọng tích cực về kiến ​​thức, bạn càng có thể khám phá ra tiềm năng của mình. Về mối quan hệ tình cảm, đối phương đã hợp tình hợp lý hơn, không nóng lòng giao tiếp khi gặp rắc rối.

Số may mắn: 1, 21, 24, 58, 66

Màu may mắn: Xanh ngọc lục bảo, tím nhạt, vàng gà con

Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.