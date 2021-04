(VTC News) -

Dự đoán 12 con giáp tuần mới 19/4 - 25/4

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp tuần mới từ 19/4 - 25/4/2021.

Tuổi Tý

Tuần này, vận trình tổng thể tuổi Tý không mấy tốt đẹp. Bạn không có nhiều cơ hội và sẽ xuất hiện những khúc mắc nhỏ nhưng nhìn chung không quá tệ. Về kinh doanh, tuần này thuận lợi cho việc hợp tác dự án, việc tương tác với các cơ quan chức năng rất tốt. Làm giàu không phải là điều dễ dàng và bạn cần phải trả một cái giá nhất định để đạt được thứ gì đó. Về tình cảm, con gái có tương đối nhiều cơ hội và sự lựa chọn.

Thứ hai: Tuổi Tý làm việc gì cũng được quý nhân quan tâm, gặp may mắn nhất định. Hình tượng khí chất tốt, bạn biết quan tâm đến người khác phái.

Thứ ba: Tài lộc ổn định, bề ngoài có chút áp lực nhưng cũng không thể tự mang đến cho mình những rắc rối lớn.

Thứ tư: Tài lộc ở mức trung bình, có thể tiếp xúc nhiều hơn với anh em, bạn bè, có lợi cho tình cảm gia đình.

Thứ năm: Tài lộc thuận lợi cho việc hợp tác dự án, có mối quan hệ tốt với lãnh đạo.

Thứ sáu: Tài lộc thuận lợi và có nhiều sự phối hợp với các cơ quan pháp luật.

Thứ bảy: Thích hợp để nghỉ ngơi, giải trí cuối tuần.

Chủ nhật: Vận đào hoa tốt, gặp nhiều họa phúc, xuất hiện người khác phái năng lực vượt trội, dễ có ấn tượng tốt về nhau.

Dự đoán 12 con giáp tuần 19/4 - 25/4: Tý kinh doanh thuận lợi, Dậu nhận thưởng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tuần này gặp nhiều may mắn, cơ hội thành công và thất bại cùng tồn tại, tâm trạng có chút dao động. Việc hợp tác thực hiện các dự án kỹ thuật, hợp tác kinh doanh rất thuận lợi. Tài chính may mắn, bạn dễ phát sinh chi tiêu cho anh em, bạn bè nhưng cũng dễ nhận được phần thưởng từ các dự án. Về tình cảm sẽ gặp may mắn, người khác phái tốt đẹp, hi vọng không nhỏ.

Thứ hai: Tài lộc tốt, công việc hanh thông, hạnh phúc.

Thứ ba: Vận trình xấu, dễ phạm phải sai trái, các cá nhân không phối hợp tốt, dễ gây hao tài tốn của.

Thứ tư: Tài lộc ổn định, cơ hội trôi qua dễ dàng, cần phải cố gắng hơn để giành lấy nó.

Thứ năm: Thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, dễ nhận được phần thưởng trong các dự án thủy lợi hoặc dự án ăn uống.

Thứ sáu: Không nên cố chấp nếu không quan hệ giữa các cá nhân không lý tưởng.

Thứ bảy: Vận khí tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, vận đào hoa hanh thông. Bạn yêu cầu cao với bản thân, thích kiểm soát người khác phái.

Chủ nhật: Tài lộc trung bình, sẽ có một số áp lực công việc và nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến bạn.

Tuổi Dần

Bạn gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội hơn. Tuần này có lợi cho hợp tác làm ăn và việc nâng cao hiệu suất làm việc; chuyện thi cử, xin việc thuận lợi, bạn có thể nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý nhân. Xuất hiện cơ hội tốt về tài lộc, bạn dễ thu lợi nhuận trong các dự án bất động sản. Cơ hội tình cảm cũng nhiều, cả nam và nữ đều có thể gặp được người khác phái khiến mình "cảm nắng".

Thứ hai: Tài lộc trung bình, có sự tiếp xúc không mấy ấn tượng với lãnh đạo nhưng không gặp rắc rối lớn.

Thứ ba: Vận trình hanh thông, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, tài lộc dồi dào, các dự án bất động sản cũng dễ thu về lợi nhuận.

Thứ tư: Thuận lợi cho thi cử, xin việc, được quý nhân quan tâm giúp đỡ, làm ăn phát tài phát lộc.

Thứ năm: Đứng trước một số cơ hội, cần phải tranh giành nhiều hơn mới đạt được.

Thứ sáu: Vận trình tốt, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, tài lộc hanh thông. Vận đào hoa tốt, dễ gặp được người sẵn sàng thay đổi, thỏa hiệp vì bạn.

Thứ bảy: Vận trình tổng thể trung bình, dù làm việc rất chăm chỉ nhưng bạn có ít cơ hội, thiếu nhân duyên.

Chủ nhật: Vượng đào hoa, bạn sẽ gặp người khác phái có hình tượng, khí chất tốt, dễ có ấn tượng tốt về nhau. Ngày này không có lợi cho tài lộc, trừ khi hợp tác để mưu cầu tài lộc.

Tuổi Mão

Tuần này, tuổi Mão gặp may mắn, có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ có những khúc mắc nhất định, tâm trạng chung sẽ có chút biến động. Việc thi cử, đánh giá, xin việc thuận lợi nhờ quý nhân để ý, chuyện hợp tác làm ăn cũng tốt, hiệu quả hoạt động tăng. Bạn có thể nhận được lợi nhuận trong các dự án bất động sản. Cơ hội tình cảm không nhiều dù có người khác phái quan tâm đến bạn.

Thứ hai: Vận may xuất hiện.

Thứ ba: Thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh, hợp tác trong dự án bất động sản, tuy nhiên bạn sẽ phải vất vả.

Thứ tư: Vận trình thuận lợi cho thi cử và xin việc, tài vận hanh thông, bạn được quý nhân quan tâm, nâng đỡ.

Thứ năm: Gặp được người điềm đạm nhưng thực dụng, kết giao tốt.

Thứ sáu: Vận trình tổng thể ổn định, cơ hội không dễ nắm bắt

Thứ bảy: Có chút may mắn, dễ có liên hệ với anh em, bạn bè, có lợi cho việc hợp tác, lập kế hoạch.

Chủ nhật: Có điềm lành, hãy phấn đấu để có được khoản thu nhập nhất định, phù hợp với bản thân và sức lực.

Tuổi Thìn

Cơ hội và khủng hoảng cùng tồn tại, tâm trạng dao động nhẹ. Tuần này có lợi cho hợp tác kỹ thuật, lập kế hoạch, hợp tác làm ăn, nhưng áp lực trong giai đoạn sau không nhỏ, dễ phạm sai lầm. Cần phải trả cái giá tương xứng để đạt được thứ gì đó. Cơ hội tình cảm có nhiều, bạn được quyền lựa chọn.

Thứ hai: Vận khí tốt, phù hợp cho hợp tác kỹ thuật, lập kế hoạch thiết kế, dễ phát huy năng lực cá nhân.

Thứ ba: Vận trình không tốt, có nhiều khúc mắc và phản kháng, cần phải bình tĩnh.

Thứ tư: Có vận đào hoa, bạn gặp người khác phái bao dung và dễ chịu, có ấn tượng tốt về nhau.

Thứ năm: Thuận lợi cho việc hợp tác dự án, dễ nhận được phần thưởng trong các dự án thủy lợi, dự án ăn uống.

Thứ sáu: Tài vận hanh thông, đừng cố chấp vì dễ khiến bạn rơi vào thế bị động.

Thứ bảy: Có một số áp lực nhỏ, không rắc rối nào lớn.

Chủ nhật: Vận trình xấu, bạn dễ bị áp lực, mắc sai lầm. Chú ý tránh phạm quy, tốt hơn hết là cẩn thận hơn trong mọi việc.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ gặp phải những khúc mắc nhất định, công việc nhiều và áp lực hơn. Tuần này có lợi cho việc hợp tác kinh doanh, nâng cao hiệu suất, lập kế hoạch, thiết kế nhưng cần phải cẩn thận hơn. Tài lộc khởi sắc, bạn được hưởng lợi từ việc hợp tác dự án. Không có nhiều cơ hội về tình cảm, cần phải nỗ lực hơn nữa để chiến đấu vì tình yêu.

Thứ hai: Vận trình hanh thông, hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc nâng cao, dễ nhận được phần thưởng trong các dự án tài chính.

Thứ ba: Bạn đào hoa, thấu hiểu người khác phái.

Thứ tư: Vận trình xui xẻo, nhiều khúc mắc và áp lực.

Thứ năm: Có chút áp lực nhưng cũng không khúc mắc nào lớn.

Thứ sáu: Thuận lợi cho việc hợp tác dự án và lên kế hoạch, tuy nhiên cần cẩn thận hơn.

Thứ bảy: Vận trình tạm ổn, có thể nhận được sự chú ý của quý nhân, không nên nóng vội kẻo sẽ gặp phải phiền phức.

Chủ nhật: Tài lộc tạm ổn nhưng bạn cần tích cực tranh giành cơ hội hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa sẽ gặp may mắn trong tuần này với nhiều cơ hội hơn, thăng trầm tình cảm lớn hơn một chút. Tuần này có lợi cho các dự án chính thức và việc hoạch định thiết kế, việc thi cử và tìm việc làm. Tài vận khá ổn do được quý nhân chăm sóc, tuy nhiên nó đi kèm tổn thất vì sự ham chơi. Cơ hội tình cảm có nhiều, bạn dễ gặp được người khác phái ưng ý.

Thứ hai: Có cơ hội về tài lộc nhưng khó mà nắm bắt được. Vận đào hoa tốt, bạn dễ gặp được người khác phái có hình tượng, khí chất tốt.

Thứ ba: Tài vận tốt, có lợi cho việc hợp tác dự án và lên kế hoạch, nhưng phải đề phòng sự can thiệp từ bên ngoài.

Thứ tư: Thuận lợi cho việc hợp tác dự án, có quan hệ hài hòa với lãnh đạo, sẽ có chút áp lực.

Thứ năm: Công việc nhiều trắc trở, đừng nóng nảy mà phạm quy, trong mọi việc bạn phải cẩn trọng hơn, dễ có áp lực.

Thứ sáu: Vận trình không tốt, dễ phạm sai lầm, hao tài tốn của, tránh tự cao tự đại, ham chơi, cần lý trí.

Thứ bảy: Có lợi cho việc hợp tác dự án, tốt cho việc kiểm tra đánh giá, săn việc, gặp thêm quý nhân.

Chủ nhật: Vận đào hoa tốt, gặp nhiều phúc khí, bạn thể hiện năng lực vượt trội. Bạn quan tâm đến một người khác phái, dễ có ấn tượng tốt về nhau.

Tuổi Mùi

Vận trình tổng thể không mấy tốt đẹp, khủng hoảng và cơ hội cùng tồn tại, tình cảm dao động. Về sự nghiệp, đây là khoảng thời gian có lợi cho việc hợp tác làm ăn, nâng cao hiệu suất, tương tác với các cơ quan pháp luật, cần đề phòng sự cạnh tranh. Bạn có thể gặp may mắn về tiền bạc, được hưởng lợi từ việc hợp tác dự án, tuy nhiên cũng có thể gây ra tổn thất do sự bốc đồng hoặc cứng đầu. Cơ hội tình cảm nhiều hơn một chút, bạn dễ gặp được người khác phái bao dung, độ lượng.

Thứ hai: Vận trình bết bát, không có cơ hội tốt.

Thứ ba: Vận trình xấu, dễ xảy ra mâu thuẫn, các cá nhân không phối hợp nhịp nhàng, cần bình tĩnh.

Thứ tư: Tài lộc hanh thông, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, gặp nhiều may mắn về tài chính, dễ dàng nhận được phần thưởng trong các dự án thủy lợi hoặc dự án ẩm thực.

Thứ năm: Dễ gặp phải người khác phái có khí chất, dễ nhìn, đề phòng đối thủ can thiệp.

Thứ sáu: Vận số không tốt, dễ bị chống đối, không có lợi cho việc làm giàu.

Thứ bảy: Công việc ở mức trung bình nhưng vận đào hoa tốt, dễ gặp được người khác phái vừa ý mình.

Chủ nhật: Thuận lợi cho việc hợp tác dự án và tương tác với các cơ quan chức năng, phải chịu áp lực rất lớn và dễ bị kìm hãm.

Tuổi Thân

Tuổi Khỉ tuần này không có nhiều cơ hội, có khúc mắc, tâm trạng hơi lên xuống thất thường. Thời gian này có lợi cho việc hợp tác kỹ thuật, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động; dễ có tiền bạc. Cơ hội tình cảm rộng mở, bạn dễ gặp được người khác phái khiến trái tim loạn nhịp, những người kết hôn dễ đổ vỡ.

Thứ hai: Sự nghiệp trung bình nhưng vận đào hoa tốt, dễ gặp người khiến mình vừa ý.

Thứ ba: Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa, phải chiến đấu mới có thể làm giàu.

Thứ tư: Vận trình không tốt, dễ phạm phải sai lầm.

Thứ năm: Có lợi cho việc thiết kế và lập kế hoạch, nhất là trong ngành Công nghệ, nhưng tình hình chung là công việc khó khăn.

Thứ sáu: Có chút may mắn, lại gặp vận đào hoa, bạn gặp người có tính ương ngạnh, thực dụng nhưng lại biết quan tâm.

Thứ bảy: Vận may xuất hiện, bạn có thể gặp trở ngại khi tìm kiếm gì đó.

Chủ nhật: Hợp tác làm ăn thuận lợi, bạn dễ nhận được phần thưởng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có vận may song hành với vận rủi trong tuần này, công việc khó khăn và tình cảm thăng trầm. Tuần này có lợi cho việc thi cử, xin việc, bạn dễ gặp quý nhân khi tìm việc. Về tài lộc, bạn có thể nhận được phần thưởng từ các dự án bất động sản, nhưng cũng phát sinh các khoản chi do mua sắm, chơi bời. Cơ hội nhân duyên xuất hiện, bạn cần nỗ lực hơn nữa để giành lấy nó.

Thứ hai: Tài lộc hanh thông, tốt cho việc hợp tác dự án, thi cử, được quý nhân quan tâm giúp đỡ.

Thứ ba: Dễ mắc sai lầm, cần giao lưu, phối hợp nhiều hơn nữa mới có thể gặp may mắn.

Thứ tư: Tài lộc bết bát, tâm lý không tốt, không gặp rắc rối lớn.

Thứ năm: Gặp người khác phái có ngoại hình, khí chất tốt, hai bên đều bị đối phương thu hút.

Thứ sáu: Tài lộc tốt, phù hợp cho việc hợp tác dự án, thi cử, xin việc, công việc hanh thông.

Thứ bảy: Vận trình ảm đạm, xuất hiện cơ hội trong sự nghiệp nhưng bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để nắm bắt nó.

Chủ nhật: Vận may lại xuất hiện, việc làm giàu dễ gặp phải trở ngại nhưng bạn có thể xoay chuyển tình thế.

Dự đoán 12 con giáp tuần mới: Tuổi Dậu dễ nhận được phần thưởng trong các dự án bất động sản.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tuần này có vận trình không tốt, khó khăn nhiều hơn cơ hội, tình cảm thăng trầm. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho việc duy trì mối quan hệ với sếp, tuy nhiên bạn dễ bị đối thủ can thiệp và dễ bị tác động từ bên ngoài. Tài lộc ảm đạm, chi càng nhiều càng ít được lợi, bạn dễ gây ra tổn thất do tính bướng bỉnh, bốc đồng. Vận hội tình cảm không tồi, bạn có thể gặp được người khác phái khiến mình "cảm nắng", dễ xảy ra chuyện trái khoáy.

Thứ hai: Vận trình xấu, cần biết phân biệt phải trái, không nên cực đoan và duy ý chí.

Thứ ba: Vận trình xấu, nhiều chuyện luẩn quẩn, tréo ngoe và trở ngại. Nên tránh bốc đồng.

Thứ tư: Công việc trung bình nhưng vận đào hoa tốt, bạn dễ gặp người khác phái tính tình điềm đạm.

Thứ năm: Tài lộc bết bát, cơ hội không dễ nắm bắt, chỉ chăm chỉ tranh đấu mới thu được thành quả.

Thứ sáu: Vận trình không tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, không nên cố chấp, nếu không rất dễ hao tốn tiền của.

Thứ bảy: Có lợi cho việc hợp tác dự án, nhưng dễ bị áp lực.

Chủ nhật: Vận đào hoa nở rộ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tuần này có tài lộc ở mức trung bình, cơ hội không nhiều nhưng cũng không có trở ngại lớn, chỉ cần lao tâm một chút là được. Việc hợp tác dự án, thiết kế và lập kế hoạch khá thuận lợi tuy đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tài lộc vừa phải, bạn phải trả cái giá tương xứng để đạt được thứ mình cần. Vận hội tình cảm không tồi, bạn có thêm lựa chọn về nhân duyên.

Thứ hai: Vận trình tạm ổn, có cơ hội trong sự nghiệp nhưng cần cố gắng hơn nữa để giành lấy nó.

Thứ ba: Vận đào hoa tốt, dễ gặp phải người khác phái hơi bướng bỉnh, bốc đồng nhưng hai bạn sẽ thu hút lẫn nhau.

Thứ tư: Vận đào hoa tốt, dễ gặp người điềm đạm, khoan dung độ lượng, thấu hiểu, có ấn tượng tốt về nhau.

Thứ năm: Tài lộc ở mức trung bình, nên tiếp xúc nhiều hơn với anh em, bạn bè, có lợi cho tình cảm gia đình.

Thứ sáu: Có thể xuất hiện vài vấn đề liên quan đến sếp lớn, nhưng sẽ không gặp rắc rối lớn.

Thứ bảy: Có lợi cho việc hợp tác dự án, thiết kế và lập kế hoạch, phát triển năng lực cá nhân, hãy làm việc chăm chỉ hơn.

Chủ nhật: Vận đào hoa tốt, bạn có thể gặp người khác phái năng lực vượt trội

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.