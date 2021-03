Dự đoán 12 con giáp ngày 30/3: Sửu gặp rắc rối, Mão dễ bị lừa tình

(VTC News) -

12 con giáp hôm nay thế nào?

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay thứ Ba ngày 30/3/2021.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý đang có vận trình tổng thể khá tốt. Vận may nghề nghiệp được cải thiện, nếu nhảy việc thì cơ hội thành công lớn và bạn bắt đầu công việc mới một cách suôn sẻ. Vận trình tài lộc khởi sắc, bạn biết cách phân bổ tiền bạc hợp lý và lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận hơn. Về tình duyên, bạn nhận được nhiều người tỏ tình nên không thiếu thốn tình cảm, chỉ là không biết lựa chọn ai.

Số may mắn: 1, 6, 7

Màu may mắn: Trắng, xanh da trời, xanh lam

Quý nhân: Tuổi Dậu, Tý.

Tuổi Sửu

Trong công việc, tuổi Sửu gặp vài rắc rối, bị so sánh cùng đồng nghiệp. Bạn cảm thấy không có sự công bằng nơi công sở và rất buồn phiền. Tài chính khởi sắc, công việc làm ăn phát đạt, bạn đỡ vất vả hơn trong việc kiếm tiền. Vận may tình cảm cũng trở nên tốt hơn, bạn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt đối phương ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Số may mắn: 6, 7

Màu may mắn: Màu trắng

Quý nhân: Tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Dần

Vận trình công việc những người tuổi Dần tốt hơn ngày hôm qua, bạn ít gặp rắc rối hơn. Tài lộc dồi dào, bạn có khoản thu nhập khá cao từ việc công việc kinh doanh tay trái. Về tình duyên, những cặp vợ chồng mới kết hôn gặp phải mâu thuẫn nhỏ do vấn đề tiền bạc.

Số may mắn: 6, 7

Màu may mắn: Màu trắng

Quý nhân: Tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Mão

Trong công việc, bạn nên giữ mồm giữ miệng, đừng nên tỏ ra mình hiểu biết nếu chưa đủ tự tin. Về tài chính, bạn đang gặp khó khăn do đầu tư làm ăn, nhưng đừng vì vậy mà vay nặng lãi kẻo sẽ có nguy cơ vỡ nợ. Vận trình tình cảm sa sút, bạn yêu quá sâu đậm nên dễ mất lý trí, bị đối phương lừa dối.

Số may mắn: 6, 7

Màu may mắn: Màu trắng

Quý nhân: Tuổi Thìn, Sửu.

Tuổi Thìn

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, nếu muốn tốt lên và thăng tiến xa hơn, bạn không thể thu mình lại mà phải chủ động tiến lên. Khiếu hài hước của bạn khiến bầu không khí tại nơi làm việc trở nên bớt căng thẳng. Tài lộc tốt, thu nhập khá, bạn biết cách kiếm tiền. Vận trình tình cảm sa sút, bạn gặp nhiều chuyện trái ý.

Số may mắn: 3,4 6,7

Màu may mắn: Xanh lá cây, trắng, xám

Quý nhân: Tuổi Mão, Dần.

Tuổi Tỵ

Đây là thời điểm khá bận rộn với những người tuổi Tỵ, bạn không thể từ chối làm thêm giờ, hãy chăm chỉ mới có thành quả. Vận trình tài lộc tốt, bạn đang có nhiệt huyết kiếm tiền, sẵn sàng thử sức với những dự án hợp tác mới. Về tình cảm, nếu mối quan hệ của bạn không may trở nên xấu đi, đừng nói rằng chia tay một cách bốc đồng.

Số may mắn: 2, 5, 6, 7, 8

Màu may mắn: Vàng da cam, trắng

Quý nhân: Tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Ngọ

Vận trình tổng thể của Ngọ đã trở nên tốt hơn và tính khí của bạn cũng được cải thiện. Vận may công việc trung bình, bạn có sự hỗ trợ của lãnh đạo nên đạt hiệu suất cao trong công việc . Vận trình tài lộc ảm đạm, thu nhập sẽ giảm do việc hợp tác dự án đang gặp rắc tối. Vận trình tình cảm trở nên tốt đẹp hơn, nên giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Số may mắn: 2, 5, 6, 7, 8

Màu may mắn: Màu vàng da cam

Quý nhân: Tuổi Thìn, Thân.

Tuổi Mùi

Dự đoán 12 con giáp hôm nay cho thấy, công việc của bạn trở nên tồi tệ, bạn nên cẩn thận kẻo sẽ bị sếp chỉ trích. Tài lộc trở nên tốt hơn, bạn có thu nhập ổn định, được cha mẹ giúp đỡ nhiều hơn. Vận trình tình cảm ở mức chấp nhận được, bạn không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương.

Số may mắn: 3,4 6,7

Màu may mắn: Xnh lá cây, trắng, xám

Quý nhân: Tuổi Mão, Dần.

Tuổi Thân

Bạn đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình. Vận may sự nghiệp được cải thiện, quan hệ giữa bạn và cấp trên rất suôn sẻ, bạn được đánh giá cao. Tài lộc hanh thông, công việc làm ăn như ý, bạn thu được một khoản lợi nhuận lớn. Vận trình tình cảm sa sút, nên nghĩ đến hậu quả khi thường xuyên trêu đùa đối phương bằng những lời lẽ không hay.

Số may mắn: 1, 3, 4

Màu may mắn: Xanh lá cây, xanh da trời

Quý nhân: Tuổi Tý, Hợi.

Tuổi Dậu

Bạn đang gặp may mắn trong sự nghiệp, công việc phát triển theo chiều hướng tốt, sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Tài lộc hanh thông, việc hợp tác với người quen rất thuận lợi. Vận trình tình cảm khởi sắc, bạn ghi điểm khi đến ra mắt gia đình người yêu, cuối năm có thể có hỷ sự.

Số may mắn: 1, 3, 4

Màu may mắn: Xanh lá cây, xanh da trời

Quý nhân: Tuổi Tý, Hợi.

Tuổi Tuất

Dự đoán 12 con giáp hôm nay cho thấy, áp lực công việc đã giảm bớt, bạn chỉ cần chăm chỉ làm đúng việc của mình là được. Nên cẩn thận kẻo bị lừa tiền bằng những thủ đoạn tinh vi. Về nhân duyên, bạn phải nghiêm túc với tình cảm của mình, nếu không sẽ phải trả giá.

Số may mắn: 3,4 6,7

Màu may mắn: Xanh lá cây, trắng, xám

Quý nhân: Tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Công việc Hợi khá suôn sẻ, bạn biết cách lập kế hoạch, đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc khởi sắc, dự án kinh doanh khá thuận lợi, tiền vào như nước. Vận trình tình cảm trở nên tốt đẹp hơn, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau.

Số may mắn: 1, 6, 7

Màu may mắn: Trắng, xanh da trời, xanh lam

Quý nhân: Tuổi Dậu, Tý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.