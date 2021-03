Dự đoán 12 con giáp ngày 20/3: Sửu quý nhân để ý, Dậu thất bại trong công việc

(VTC News) -

12 con giáp hôm nay thế nào?

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay thứ Bảy ngày 20/3/2021.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hôm nay có lợi cho việc thể hiện tài năng cá nhân vào thành tích công việc, nhưng không nên quá bộc trực, nếu không sẽ có những biến tướng. Vận trình tài lộc ổn đinh, bạn muốn đạt phần thưởng phải cần nhiều công sức chứ không dễ dàng có được. Về tình duyên, bạn đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp đối phương.

Quý nhân: Tuổi Hợi, Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu công việc khá suôn sẻ và dễ được quý nhân để ý, nhưng bản thân cũng cần phải tự mình phấn đấu, nếu không sẽ khó có bước đột phá lớn. Về tài chính, có thể sếp sẽ cân nhắc để tăng lương nhưng bạn cần phải chủ động hơn. Vận trình tình duyên ảm đạm, những người độc thân khó thu hút sự chú ý của người khác giới, khó có bước đột phá về tình cảm.

Quý nhân: Tuổi Tỵ

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Dự đoán 12 con giáp ngày 20/3: Sửu quý nhân để ý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay không có lợi cho việc cạnh tranh dự án trong công việc, dễ gặp phải đối thủ cạnh tranh hoặc cần phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ. Vận trình tài lộc không được lý tưởng cho lắm, bạn nên tránh xa những bạn bè không đáng tin cậy kẻo lại hao tài tốn của. Về tình cảm, bạn dễ dàng gặp được người khác phái, cả hai người có nhiều điểm chung hãy dành thời gian tim hiểu nhau sâu hơn.

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Mão

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, Tuổi Mão hôm nay chủ động hơn trong sự nghiệp, vận dụng tài năng cá nhân thuận lợi hơn, cần phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành công việc. Vận trình tài lộc ảm dạm, tuổi Mão có nguy cơ mất tiền. Về tình duyên, những người tuổi Mão không chịu mở lòng thì còn ế dài dài.

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp áp lực trong công việc, bạn phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể giải quyết, tuy nhiên cuối ngày dễ được quý nhân để ý. Hôm nay không có nhiều cơ hội may mắn về tài chính, bạn dễ mắc sai lầm do bị áp lực quá lớn, có thể gây tổn thất cho bản thân, nên bình tĩnh. Về tình cảm, bạn gặp chuyện không vui, dễ căng thẳng với đối phương.

Quý nhân: Tuổi Hợi, Mùi

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể nhận được sự quan tâm của quý nhân trong sự nghiệp, nhưng vẫn cần nỗ lực bản thân để đấu tranh giành lấy, nếu không rất có thể bị đối thủ cạnh tranh giành giật. Vận may tài chính hôm nay ảm đạm, dễ bị đối thủ cướp mất cơ hội, hao tiền tốn của vì bị cạnh tranh. Về tình cảm, bạn gặp phải khá nhiều đối thủ khi tiếp cận đối phương, cần phải dùng tình cảm thực sự để khẳng định.

Quý nhân: Tuổi Sửu

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Ngọ

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, Tuổi Ngọ có thể nhận được sự chăm sóc của quý nhân, đồng thời cũng có thể chiếm được một lợi thế nhất định, có lợi hơn cho việc cải thiện hiệu suất công việc. Hôm nay tuổi Ngọ có cơ hội thăng quan tiến chức nhưng bản thân cần phải tự phấn đấu. Tình duyên khởi sắc, bạn bị cảm nắng trước đối phương và người ấy cũng vậy.

Quý nhân: Tuổi Hổ

Con số may mắn: 3, 8

Màu sắc may mắn: xanh lá cây, lục lam

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hôm nay hợp tác tốt với sếp, tốt cho việc cải thiện hiệu suất và có thể nhận được sự quan tâm đồng nghiệp. Về tài lộc, bạn có thể thu được nhiều lợi ích từ những dự án hợp tác trước đó. Mối quan hệ tình cảm có nhiều bước tiến, cuối năm có thể có hỷ sự.

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hôm nay thuận lợi với những dự án hợp tác, bạn dễ được lãnh đạo và sếp chú ý, có lợi cho việc cải thiện hiệu suất. Có cơ hội tốt về đường tài lộc trong ngày hôm nay, việc hợp tác tư nhân có lợi cho bản thân và thu về nguồn lợi lớn. Về tình cảm, những cặp đôi yêu nhau đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào.

Quý nhân: Tuổi Chuột

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Dậu

Hôm nay bạn dễ gặp phải những thất bại và lặp lại trong công việc, không nên bốc đồng, nếu không sẽ dễ mang lại sự thụ động, rắc rối cho bản thân, công việc không như ý muốn. Những người cầm tinh con gà hôm nay có vận may tài chính không như ý, dễ gặp áp lực do cơ quan pháp luật mang đến, đồng thời mang họa thị phi do sự bồng bột của bản thân. Về tình cảm, dễ xảy ra xung đột với người khác phái vì quá duy tâm, dễ gây sốc và áp lực cho nhau.

Quý nhân: Tuổi Hợi, Tý

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Dự đoán 12 con giáp ngày 20/3: Dậu thất bại trong công việc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay hợp tác tốt với các sếp hàng đầu trong công việc, dễ được quý nhân chú ý, cải thiện hiệu suất. Về tài chính, có cơ hội nhất định, có khả năng nâng cao phúc lợi của mình, nhưng cũng cần sự chăm chỉ của bản thân. Về tình cảm, những người độc thân dễ gặp được người khác phái ưng ý, dễ bị khí chất của người kia thu hút, đối phương cũng chú ý đến mình, rất tốt cho việc phát triển

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hôm nay thể hiện tài năng cá nhân, nâng cao hiệu suất, hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Vận trình tài chính khá tốt, dễ kiếm được lợi nhuận từ những dự án hợp tác, đồng thời cũng dễ thu được nhiều lợi nhuận hơn từ tài vận và tài năng của bản thân. Về tình cảm, hai bên có những tương tác dễ chịu, có lợi cho sự phát triển của các mối quan hệ.

Quý nhân: Tuổi Tỵ

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.