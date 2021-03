Dự đoán 12 con giáp hôm nay ngày 13/3/2021

(VTC News) -

12 con giáp hôm nay thế nào?

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay thứ 7 ngày 13/3/2021.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dễ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân trong sự nghiệp, hôm nay có lợi cho việc ký kết hợp đồng nhưng không nên ham vui, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bạn sẽ có những cơ hội nhất định về tài lộc trong ngày hôm nay,bạn dễ dàng thu được nhiều lợi nhuận hơn từ những dự án hợp tác, đồng thời cũng dễ dàng nhận được sự quan tâm và tặng quà của người lớn tuổi.

Về tình duyên, hôm nay bạn sẽ quen được người khác phái tuổi Dần, hai người có thể trò chuyện vui vẻ, còn nếu tiến xa hơn thì cần thêm thời gian.

Quý nhân: Tuổi Thìn

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hôm nay được thể hiện tài năng kỹ thuật trong sự nghiệp, có lợi cho việc giải quyết những vấn đề khó giải quyết của công ty và được sếp đánh giá cao. Bạn không có quá nhiều cơ hội về tài lộc trong ngày hôm nay, nhưng bạn có thể được khen thưởng nhờ hiệu suất công việc tốt hơn. Hôm nay bạn có thể gặp được người ấy, chỉ bằng ánh mắt đầu tiên bạn đã bị cảm nắng, sắp tới cả hai sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Dần

Nhìn chung hôm nay bạn gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, nếu muốn đàm phán công việc, bạn nên trực tiếp đến thăm hoặc mời họ đến công ty để đàm phán, không nên đến những dịp phức tạp để bàn chuyện công việc, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện phạm sai lầm khi say rượu. Tuy nhiên bạn lại gặp gặp nhiều xui xẻo trongvề tài chính, dễ bị lừa gạt, vô tình bỏ tiền ra mua hi vọng rồi nhận lại thất vọng.

Vận trình tình cảm giảm sút, do yêu mù quáng mà bạn dễ sa ngã vào tệ nạn, hãy sũy nghĩ lại về mối quan hệ của bạn.

Quý nhân: Tuổi Tý, Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Mão

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, hôm nay bạn có thể dễ bị căng thẳng và áp lực trong công việc, vìphải tiếp xúc nhiều hơn với sếp tổng, đòi hỏi sự hỗ trợ công việc của cả đôi bên. Vận may tài chính tương đối ổn định, nhờ quá trình làm việc chăm chỉ bạn đang nhận lại được thu nhập cho riêng mình. Về tình duyên, bạn không mối quan hệ bị người ngoài soi mói quá nhiều, chỉ muốn yêu nhau trong bình yên

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Thìn

Hôm nay là thời điểm thuận lợi để hợp tác trong công việc, nhưng cũng nhiều chông gai khó khăn hãy vận dụng đầu óc của bạn để xoay chuyển tình thế. Về tài chính, hôm nay bạn gặp may mắn, có những khoản thu nhập bất ngờ sẽ giúp bạn chi trả những khoản nợ kịp thời. Về tình duyên, những người độc thân cần hạ thấp cái tôi thì mới có thể quen được những người khác giới, nếu không bạn sẽ ế dài dài.

Quý nhân: Tuổi Chuột

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Dự đoán 12 con giáp ngày 13/3/2021: Thìn thu nhập bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Hiệu suất công việc của bạn tăng lên đáng kể trong hôm nay, mặc dù gặp vài áp lực nhỏ nhưng bạn có thể giải quyết trong nháy mắt. Vận may về tài chính của bạn đang gặp thời phất lên, hãy tận dụng thời cơ này mà đầu tư vào những dự án để có thể sinh lời nhanh chóng, những cũng đừng quá hấp tấp mà hỏng việc. Hôm nay là một ngày vui trong lĩnh vực tình duyên của người tuổi Tỵ, bạn có cơ hội gặp nhiều đối tượng và có thể thoải mái đưa ra những lựa chọn của bản thân, hãy nắm bắt cơ hội này nhé.

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Ngọ

Hôm nay, những người tuổi Ngọ có chút thuận lợi để cải thiện hiệu suất làm việc, nhưng họ cần phải làm việc chăm chỉ hơn để nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ khó thăng tiến. Vận trình tài chính ảm đạm, thời gian này bạn nên tiết kiệm chi tiêu vì khoảng giữa năm bạn có thể có khoản chi tiêu lớn. Vận trình tình duyên khởi sắc, những cặp vợ chồng xích mích với nhau đã giải quyết được mâu thuẫn và sống hòa thuận bên nhau.

Quý nhân: Tuổi Mùi

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Mùi

Người tuổi Cừu hôm nay phát tài phát lộc trong sự nghiệp, đây là thời điểm thuận lợi để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc bấy lâu nay. Vận trình tài chính khởi sắc, bạn có quý nhân phù trợ nên làm ăn ngày càng phát đạt, lãi gấp năm gấp mười. Về tình duyên, bạn bị đối phương thu hút nhờ tài năng xuất chúng, hãy tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Dự đoán 12 con giáp ngày 13/3/2021: Mùi có quý nhân phù trợ.

Tuổi Thân

Công việc của bạn có một vài sự thay đổi, bạn nên cố gắng thích ứng. Về tài chính, việc đầu tư gặp nhiều sóng gió, bạn có thể tốn một khoản tiền kha khá. Về tình cảm, bạn nên tôn trọng người bạn đời của mình, đừng tự cho mình là đúng. Sức khỏe của bạn ổn định, tinh thần thoải mái.

Quý nhân: Tuổi Tý

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Dậu

Trong công việc, bạn có tinh thần trách nhiệm cao, bạn được cấp trên đánh giá cao. Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ tăng lên trông thấy. Về tình cảm, bạn được đối phương chiều chuộng, mối quan hệ ngày càng được thắt chặt. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hơn tới chế độ ăn uống.

Quý nhân: Tuổi Sửu

Con số may mắn: 5,0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Tuất

Công việc thuận lợi, được đánh giá khá cao chốn công sở nên uy tín của tuổi Tuất ngày càng được nâng cao. Tình hình tài chính giảm sút, bạn dễ bị lừa gạt, bạn nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Về tình cảm, lời tỏ tình của bạncó thể được đối phương chấp nhận.

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Tuổi Hợi

Dự đoán 12 con giáp cho thấy, bạn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, môi trường làm việc thoải mái. Về tài chính, bạn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, Hợi nên quan tâm hơn tới đối phương, đừng chỉ biết tới công việc.

Quý nhân: Tuổi Mùi, Mão

Con số may mắn: 3, 8

Màu sắc may mắn: xanh lá cây, lục lam

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.