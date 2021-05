Dự đoán 12 con giáp 8/5: Sửu thu nhập cao từ nghề tay trái, Hợi cô đơn lẻ bóng.

(VTC News) -

12 con giáp hôm nay thế nào?

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay, thứ Bảy ngày 8/5/2021.

Tuổi Tý

Tuổi Tý bận rộn với công việc, bạn phải gánh vác khá nhiều trách nhiệm nhưng nhờ có nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn có thể vượt qua, hoàn thành đúng thời hạn được giao. Về tài chính, bạn sẽ phải chi một khoản kha khá trong ngày hôm nay, có thể là trả tiền thuê nhà, thanh toán các hóa đơn. Chuyện tình cảm ảm đạm, bạn có thể thốt ra những lời nói khiến đối phương đau lòng.

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu diễn ra khá thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Về tài chính, bạn có một khoản thu nhập kha khá từ nghề tay trái, nhờ vậy mà bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những thứ mình thích. Về tình cảm, nếu đang tương tư ai thì đây là cơ hội tốt để bạn tỏ tình, người đang yêu có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên đối phương.

Quý nhân: Tuổi Thìn

Con số may mắn: 5, 0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần diễn ra không mấy suôn sẻ, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khiến bạn tốn nhiều thời gian và sức lực. Tình hình tài chính kém sắc, bạn có thể phải chi tiêu một khoản tiền kha khá, nếu không quản lý chi tiêu thì rất có thể bạn sẽ rơi vào cảnh vay nợ. Vận trình tình cảm ảm đạm, Dần luôn cảm thấy mình kém cạnh, không bằng đối phương khiến hai người ngày càng xa cách.

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão vô cùng hanh thông, thậm chí bạn còn có nhiều khả năng được tăng lương, tăng thưởng. Tình hình tài chính khởi sắc, thu nhập của Mão được cải thiện đáng kể, thậm chí bạn còn có thể kiếm thêm được một khoản từ công việc ngoài luồng. Về tình cảm, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi đều được hóa giải, tuy nhiên những người độc thân vẫn chưa có tín hiệu mới trong chuyện yêu đương.

Quý nhân: Tuổi Hợi, Mùi

Con số may mắn: 5, 0

Màu sắc may mắn: vàng, nâu

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn đang tăng lên và bạn rất tích cực, chăm chỉ làm việc, năng lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, đủ ăn đủ tiêu, vì vậy bạn đừng vung tay quá trán kẻo lại rơi vào cảnh nợ nần. Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, những người độc thân có nhiều vệ tinh xung quanh và Thìn hãy mở lòng.

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ đang diễn ra tương đối thuận lợi, bạn hãy cố gắng duy trì tình trạng như hiện nay. Tình hình tài chính ổn định, bạn không có nhiều việc cần phải chi tiêu đến tiền nên bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Chuyện tình cảm không mấy êm đẹp, tính chiếm hữu của bạn quá cao khiến đối phương cảm thấy khó chịu, từ đó dễ nảy sinh tranh cãi.

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp phải một vài khó khăn trong công việc nhưng bạn có thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc. Tình hình tài chính khởi sắc, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá, chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Về tình cảm, những người độc thân có thể tìm thấy một nửa của đời mình, người đang yêu có khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh đối phương.

Quý nhân: Tuổi Dần

Con số may mắn: 3, 8

Màu sắc may mắn: xanh lá cây, lục lam

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi diễn ra không mấy thuận lợi, bạn quá bốc đồng dẫn đến những quyết định sai lầm. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Mùi nên thận trọng khi đầu tư, đừng nghe lời đường mật kẻo bị lừa gạt, mất cả chì lẫn chài. Vận trình tình cảm ảm đạm, những hiểu nhầm trước đó khó được hóa giải, các cặp đôi vẫn xa cách như trước. Những người độc thân vẫn mãi chưa tìm thấy ý trung nhân của mình.

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Tuổi Thân

Trong công việc, nhờ sự tập trung cao độ và cố gắng mà tuổi Thân có thể gặt hái được thành tựu ngoài sự mong đợi, bạn được nhiều người ngưỡng mộ. Tình hình tài chính khởi sắc, nhờ sự đầu tư kinh doanh đúng đắn trước đó mà bạn có thể thu về một khoản thu nhập kha khá. Về tình cảm, bạn vượng vận đào hoa, những người độc thân có sức hút lạ kỳ trước những người khác giới.

Quý nhân: Tuổi Tý

Con số may mắn: 2, 6

Màu sắc may mắn: đen, xanh

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu có tín hiệu không tốt, những khó khăn liên tục xảy ra khiến bạn trở tay không kịp. Về tài chính, do không biết quản lý chi tiêu mà túi tiền của bạn sẽ bị hao hụt không ít. Về tình cảm, bạn may mắn luôn có một người luôn ở bên động viên, an ủi mỗi khi bạn gặp khó khăn. Những người độc thân nên chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thích.

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất có dấu hiệu bị trì hoãn, điều này là do bạn chủ quan hoặc không nắm rõ kế hoạch. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Tuất cần phải thắt chặt chi tiêu, đừng tiêu xài lãng phí. Về tình cảm, tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian hơn bên cạnh "nửa ấy" để hâm nóng tình cảm giữa hai người.

Quý nhân: Tuổi Dậu, Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra khá suôn sẻ, bạn có nhiều cơ hội để tỏa sáng, thể hiện năng lực của mình. Về tài chính, tuổi Hợi vượng tài lộc, bạn có thể thu được một khoản tiền kha khá từ công việc ngoài luồng, chất lượng cuộc sống ổn định. Chuyện tình cảm ổn định, không có gì biến động, những người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 4, 9

Màu sắc may mắn: bạc, trắng

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.