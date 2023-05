Dự báo tuần tới, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 29-31/5, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, trong đó Tây Bắc Bộ và đồng bằng nắng nóng diện rộng trong các ngày từ 30-31/5. Từ đêm 1-5/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ 30/5-2/6, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diện rộng. Từ 3-5/6, chiều và tối tại khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Từ khoảng 29-31/5, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Nhận định thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 4/6, cơ quan khí tượng cho biết, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trước khi nắng nóng quay trở lại, Bắc Bộ và Trung Bộ được cảnh báo xảy ra mưa rào và dông.

Cụ thể, từ 7h đến 14h ngày 26/5, Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa trên 40 mm như: Xuân Đài (Phú Thọ) 53.8 mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 43.6 mm, Lạng Giang (Bắc Giang) 42.2 mm, Trị An (Đồng Nai) 59.8 mm, Xuyên Lộc (Vũng Tàu) 54.4 mm...

Từ đêm 26-28/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa 60-120 mm/đợt, có nơi trên 160 mm/đợt.

Ngoài ra, từ chiều tối 26-27/5, Nam Trung Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h; Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h; vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Huệ