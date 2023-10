Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 7/10: Ngày nắng, chiều mưa rào

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 7/10 ngày nắng, chiều có lúc nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và sét.

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay 7/10 đề phòng mưa dông. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM (gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức) trời nắng, chiều có lúc nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ khoảng 26 – 34 độ C, độ ẩm từ 65 – 100%, hướng gió Tây Nam cấp 2- 3.

Thời tiết tại vùng đông nam TP.HCM, huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía nam) trời nắng, chiều có lúc nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ C, độ ẩm khoảng 65 – 98%, hướng gió Tây Nam cáp 2 -3.

Thời tiết tại vùng trung tâm TP.HCM trời nắng, chiều có lúc nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ từ 26 – 34 độ C, độ ẩm từ 65 – 100%, hướng gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Dự báo thời tiết khu vực Miền Đông-Miền Tây: Rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 4 bị đẩy dịch xuống phía nam và suy yếu do tác động của bộ phận áp cao lục địa tăng cường lệch đông ở phía bắc. Trên cao, trường gió phân kỳ chi phối khu vực.

Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình – yếu.

Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai trời nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Miền Đông-Miền Tây (48 và 168 giờ tới): Từ 48h đến 7 ngày: Áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 9-11/10; rãnh áp thấp nối với cơn bão số 4 suy yếu và mờ dần.

Từ khoảng ngày 10-11/10 có khả năng hình thành trở lại dải hội tụ nhiệt đới có vị trí qua khu vực Nam Biển Đông, sau nâng dần trục lên phía bắc và có vị trí qua Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Thời tiết Nam Bộ (48 và 168 giờ tới): Mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Từ ngày 9/10 và từ trở đi có mưa rào và dông nhiều nơi, có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.