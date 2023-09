Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 30/9: Chiều và tối có mưa rào

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 30/9 nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Cụ thể, sáng 30/9, thời tiết TP.HCM nhiều mây, trời nắng, trưa và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 31 - 32 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 77 - 83%, mật độ mây 84 - 87%. Hướng gió Bắc Tây Bắc đến Tây Bắc có vận tốc 11 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30 - 33 km/h.

Tối 30/9, thời tiết TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to. Đêm trời nhiều mây, không mưa.

Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 25 - 26 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 90 - 97%, mật độ mây 98 - 99%. Hướng gió Tây Tây Bắc đến Bắc Tây Bắc đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19 - 20 km/h.

Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ trong 24 giờ tới: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết Nam Bộ từ 48 và 168 giờ tới: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng ngày 8 - 9/10 có mưa dông xảy ra ở diện rải rác, tập trung về chiều và đêm, có nơi mưa vừa. Ngày nắng gián đoạn.

Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng mưa vào chiều tối kết hợp với triều cường gây ngập vùng trũng thấp vùng kém khả năng tiêu thoát nước.