Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 3/1: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 3/1, ít mây, ít mưa, trời nắng nhiều, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 3/1, ít mây, ít mưa, trời nắng nhiều. (Ảnh minh họa)

Cụ thể thời tiết TP.HCM sáng và chiều 3/1, phổ biến ít mây, ít mưa, trời nắng nhiều.

Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 33-35 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 49-67%; mật độ mây 21-35%.

Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Đông Nam có vận tốc 6-7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15-20 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Nhận định trong hôm nay 3/1, hầu hết các quận huyện của TP.HCM đều có chỉ số UV dao động từ (7-9), ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Về đêm thời tiết chủ yếu ít mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25-28 độ C, không thay đổi so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 71-80%; mật độ mây 32-44%.

Hướng gió Đông Nam đạt vận tốc 4-7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11-20 km/h.

Thời tiết Nam Bộ: Sáng sớm trời mát, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 độ C, tuy nhiên đến trưa nhiệt độ tăng mạnh.

Cụ thể, TP Cà Mau 32 độ C, TP Bạc Liêu 32 độ C, TP Cần Thơ 32 độ C, TP Phú Quốc 32 độ C, TP Trà Vinh 33 độ C, TP Cao Lãnh 33 độ C, TP Châu Đốc 33 độ C, TP Bến Tre 34 độ C, TP.HCM 34 độ C, TP Thủ Dầu Một 34 độ C, TP Tây Ninh 32 độ C và TP Biên Hòa 35 độ C.

Thời tiết trên biển: Quanh các quần đảo như Thổ Chu, Phú Quốc, Nam Du, ngày mai có nắng, gió ổn định cấp 3 – cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km; Vùng biển từ Bình Thuận – Cà Mau và phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, biển động mạnh.

Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa, có gió cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9, biển động mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh.

Thời tiết tại huyện đảo Trường Sa, có mưa dông, trong cơn mưa tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.