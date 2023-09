Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 27/9: Mưa vừa, mưa to

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 27/9, sáng có mây, khả năng có mưa rào lúc 7, 8, 12h. Nhiệt độ dao động khoảng 25 - 31 độ C, mật độ mây trung bình 97-100%, độ ẩm không khí trong khoảng 71-98%. Gió hướng Bắc Tây Bắc, vận tốc 6-17 km/h.

Buổi chiều, thời tiết TP.HCM nhiều nơi có mưa rào từ 16-18h, tổng lượng mưa trên 2.5 mm. Nhiệt độ buổi chiều dao động khoảng 27-30 độ C, độ ẩm không khí trung bình 81-91%, gió hướng Tây Tây Nam, vận tốc 13-30 km/h.

TP.HCM tiếp tục mưa trên diện rộng.

Thời tiết về tối 27/9, nhiều mây, nhiệt độ ổn định khoảng 26-27 độ C. Trời có mưa rào lúc 20-21h. Độ ẩm không khí 92-98%, gió hướng Tây Nam, vận tốc 9-13 km/h.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên thời tiết trên biển từ Cà Mau tới Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại phía tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quận đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 – 3m.