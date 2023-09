Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 26/9: Mưa vừa và dông rải rác

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 26/9, sáng có lúc giảm mây, tạnh ráo và hửng nắng. Đến trưa, mưa trở lại, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Cụ thể, thời tiết tại vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM (gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức), sáng có lúc giảm mây, tạnh ráo và hửng nắng. Đến trưa, mưa trở lại, thời tiết có lúc có mưa, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Nhiệt độ khoảng 25 - 30 độc C, độ ẩm từ 74 - 100%, hướng gió Tây Nam cấp 2-3.

Thời tiết tại vùng đông nam TP.HCM (huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè), sáng có lúc giảm mây, tạnh ráo và hửng nắng. Đến trưa, mưa trở lại, thời tiết có dạng có lúc có mưa, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Nhiệt độ khoảng 25 - 30 độ C, độ ẩm từ 76 - 100 %, hướng gió Tây Nam cấp 3.

Thời tiết tại trung tâm TP.HCM, sáng có lúc giảm mây, tạnh ráo và hửng nắng. Đến trưa, mưa trở lại, thời tiết có dạng có lúc có mưa, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Nhiệt độ khoảng 25 - 31 độ C, độ ẩm từ 74 - 100 %, hướng gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây trong 24 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới đổ bộ các tỉnh Trung Bộ sau di chuyển về phía Tây) hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ.

Thời tiết Nam Bộ 24 giờ tới: Nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Mưa rào tiếp tục xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến mưa rất to. Thời tiết sẽ có dạng có lúc có mưa, xu hướng mưa to sẽ tăng hơn vào ngày mai so với hôm nay. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra cần đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, miền Tây có nơi dưới 28 độ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ 48 giờ tới: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to; buổi sáng và trưa vẫn có mưa dông vài nơi.

Đợt mưa diện rộng này sẽ kéo dài đến ngày 28/9, sau từ ngày 29/9 mưa có khả năng giảm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông hoặc đô thị kém thoát nước.