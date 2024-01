Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 16/1: Sáng sớm trời se lạnh 

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 16/1, chủ yếu có nắng, sáng sớm và đêm trời se lạnh.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 16/1, chủ yếu có nắng, sáng sớm và đêm trời se lạnh.

Nhiệt độ tiếp tục dao động trong phạm vi 32 độ C - 34 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 54-65%, mật độ mây 72-90%.

Hướng gió Đông Nam đến Nam có vận tốc 6-9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15-22 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Hầu hết các quận, huyện tại TP.HCM phổ biến đều duy trì chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Tối và đêm, thời tiết TP.HCM nhiều mây, không mưa, tiết trời se lạnh về đêm.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 độ C - 27 độ C, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 72-82%, mật độ mây 80-96%.

Hướng gió Đông Đông Nam đến Tây Nam đạt vận tốc 7-9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11-24 km/h.

Thời tiết Nam Bộ ngày 16/1, sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ dao động từ 30 độ C – 33 độ C.

Cụ thể, TP Cà Mau 30 độ C, TP Phú Quốc 30 độ C, TP TP Bạc Liêu 30 độ C, TP Rạch Giá 30 độ C, TP Vị Thanh 31 độ C, TP Trà Vinh 31 độ C, TP Vĩnh Long 32 độ C, TP Cần Thơ 32 độ C, TP Tân An 32 độ C, TP Châu Đốc 32 độ C, TP Cao Lãnh 32 độ C, TP.HCM 33 độ C, TP Tây Ninh 33 độ C, TP Thủ Dầu Một 33 độ C và TP Biên Hòa 33 độ C.

Thời tiết trên biển: Vùng biển từ Cà Mau – Kiên Giang gồm quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, trời tạnh ráo, gió cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10km.

Còn vùng biển từ Bình Thuận – Cà Mau, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, biển động.