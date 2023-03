Dự báo thời tiết ngày 6/3: Hà Nội nắng ấm trước khi xuất hiện mưa phùn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/3/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. Trong 2 ngày 7 - 8/3, thủ đô Hà Nội có mưa phùn và sương mù.

Hà Nội tiếp tục những ngày nắng ấm, đêm và sáng trời rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trung Bộ xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ, cần đề phòng mưa dông bất chợt.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay tới ngày 8/3, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, thành đều có giá trị cao đến rất cao trong khung giờ từ 11-13h. Tại một số khu vực từ Nha Trang trở vào có thể có giá trị UV trên 10, do vậy nguy cơ gây hại từ tia UV trong những ngày tới đều ở mức rất cao.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/3/2023

Hà Nội không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Bắc có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Nguyễn Huệ