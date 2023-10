Dự báo thời tiết ngày 31/10: Mưa lớn trút xuống miền Trung, nguy cơ ngập lụt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 30/10 và ngày 31/10/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều 30/10 đến ngày 31/10, Hà Tĩnh mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Bình đến Quảng Trị mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều 30/10 đến sáng 2/11, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, trong chiều và đêm 30/10, Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Miền Trung mưa xối xả. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Cũng theo cơ quan khí tượng, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Mực nước lúc 13h ngày 30/10, trên các sông như sau: sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt 7,82m, trên báo động (BĐ) 1 0,32m; sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,61m, trên BĐ1 0,41m; sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 1,78m, trên BĐ1 0,28m. Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Từ hôm nay đến 2/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Tại Nam Bộ, trong 24 giờ tới, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam Bộ phổ biến 1-2m. Mực nước tại ven biển khu vực này xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2m.

Ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển Đông Nam Bộ khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở đây.

Trên biển, đêm 30/10 và ngày 31/10, Quảng Trị đến Bình Thuận gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 30/10 và ngày 31/10/2023

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Nghệ An mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Phía Nam (từ Khánh Hòa) mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

