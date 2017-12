(VTC News) - Dự báo thời tiết hôm nay 25/12, các tỉnh miền Bắc trưa chiều hửng nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 11°C, trong khi đó ở miền Nam, bão số 16 sẽ gây mưa to kèm lốc xoáy, gió giật mạnh trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối qua (24/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay (25/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, ở Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14°C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10°C, vùng núi cao dưới 5°C.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14°C.

Bão số 16 sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Nam Bộ.

Còn ở khu vực phía Nam, bão số 16 được dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau vào khoảng tối và đêm nay (25/12) với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão số 16, trong ngày và đêm nay, ở Nam Bộ có mưa to; từ đêm 25/12 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 25/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14°C, vùng núi 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21°C, phía Nam có nơi trên 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28°C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to, riêng miền Tây đêm có mưa bão. Từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 7-8, riêng miền Tây cấp 9-10, giật cấp 12-13. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Hà Nội: Ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 53-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C.

