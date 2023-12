Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 29/12/2023 đến 7/1/2024 cho Hà Nội và cả nước

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm 29/12/2024 đến 7/1/2024, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, hôm nay (29/12), Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nền nhiệt trong ngày cao nhất 24-26 độ C, thấp nhất 15-17 độ C.

Đợt nghỉ Tết Dương lịch, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

3 ngày tới, Thủ đô vẫn duy trì trạng thái có mây, không mưa, rét về đêm và sáng, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C, cao nhất 26-27 độ C.

Từ 2/1/2023, Hà Nội chuyển trời, nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ 2-3 độ C, trời ít nắng.

Dự báo chi tiết:

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước

Đêm 29-30/12/2023:

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 30/12/2023 đến ngày 7/1/2024:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ thời kỳ 2-3/1/2024 có mưa nhỏ rải rác.

Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Những diễn biến mới nhất về thời tiết cả nước đợt nghỉ Tết Dương lịch và những ngày đầu năm mới 2024 sẽ được VTC News cập nhật liên tục trong các bản tin hàng ngày.

Video: Dự báo thời tiết ngày 29/12/2023