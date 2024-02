(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo xâm nhập mặn trên khu vực Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày, từ 21/2 đến 1/3, cho Hà Nội và cả nước.

Ngày 21-22/2, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Theo đó, hiện nay Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi 37-38 độ C như tại Biên Hòa (Đồng Nai); nhiệt độ cao nhất tại miền Tây phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi cao hơn.

Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm với xu thế xuống dần, và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN: 2012-2023) từ 0,15-1,0m.

Mực nước trên sông Tiền, sông Hậu dao động theo triều với xu thế xuống dần.

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu thế giảm dần vào các ngày cuối tuần, độ mặn tại hầu hết các trạm ở mức lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 2/2023.

Dự báo, từ nay đến hết tháng 2, Nam Bộ tiếp tục không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây phổ biến từ 32-34 độ C, riêng miền Đông có nơi 35-37 độ C.

Mực nước tại các trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm và phổ biến ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,35m, tại Châu Đốc 1,50m, ở mức tương đương TBNN cùng kỳ.

Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu: Từ ngày 20-29/2 mực nước trạm Vũng Tàu dao động ở mức trung bình, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,5 – 3,75m, thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 0 - 4h và 16 - 18h hằng ngày.

Mực nước thủy triều phía Biển Tây (trạm Rạch Giá): Từ ngày 20-29/2, mực nước triều tại trạm Rạch Giá dao động ở mức thấp, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 0,2 – 0,32m, thời gian xuất hiện trong khoảng 6 - 8h hằng ngày.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày (21/2 - 1/3):

Ngày 21/2, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm mưa phùn, sương mù rải rác. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, thấp nhất 27-29 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 21-22/2

Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều trời nắng. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/2 đến ngày 1/3/2024

Bắc Bộ từ đêm 22-24/2, khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng 23-24/2 khả năng trời chuyển lạnh; từ khoảng ngày 26/2 trời chuyển rét.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng ngày 23-24/2 Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Video: Dự báo thời tiết 21/2