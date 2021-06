Dự báo mưa bão, Hà Nội chỉ đạo khẩn đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(VTC News) -

Chiều 12/6, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Sở GD&ĐT, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trong tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường và khắc phục những tồn tại trong ngày thi đầu tiên, UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 và tình hình mưa trên địa bàn thành phố; Kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân chủ động phòng tránh.

Kiểm tra các khu vực tổ chức kỳ thi, chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của thời tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh, các giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi.

Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã có phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết mưa dông trong buổi thi sáng 13/6 và các buổi thi tiếp theo. Các đơn vị rà soát phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống mưa bão có thể xảy ra.

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT chỉ đạo Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện chỉ đạo các điểm thi đảm bảo việc bố trí chỗ ngồi giãn cách cho các thí sinh để phòng chống dịch.

Lãnh đạo điểm thi, các cán bộ coi thi tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh về quy chế thi (không mang diện thoại di động và các thiết bị thu phát thông tin cá nhân, đồng hồ thông minh, tài liệu vào phòng thi).

UBND TP đề nghị lực lượng công an khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phân luông giao thông, chỉ dẫn phụ huynh học sinh tới các điểm chờ, có phương án ứng phó kịp thời không để xảy ra hiện tượng ùn tắc trong thời gian trước và sau buổi thi, đặc biệt trong tình huống mưa dông.

Kết thúc ngày thi vào lớp 10 THPT công lập đầu tiên, Sở GD&ĐT ghi nhận 269 thí sinh vắng thi (gồm cả 38 thí sinh liên quan đến COVID-19), 2 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động, 17 cán bộ coi thi vắng mặt do nằm trong diện cách ly. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp thí sinh bị nhầm lẫn điểm thi, gặp trục trặc phương tiện di chuyển do trời đổ mưa to, muộn giờ thi phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát.

Sáng mai (13/6), thí sinh sẽ tiếp tục làm 2 bài thi Toán và Lịch sử.