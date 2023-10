Dự báo miền Trung sắp đón đợt mưa lớn diện rộng kéo dài

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (28/10), phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 có nơi trên 60mm như: Thần Sa (Thái Nguyên) 94.2mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85.5mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73.4mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63.6mm, Thạnh Đông (Kiên Giang) 64.4mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62.8mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60.8mm...

Dự báo Bắc và Trung Trung Bộ sắp hứng đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày và đêm 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều 29/10 đến ngày 2/11, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động nên từ 29/10, Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay 28/10, các tỉnh thành miền Bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao bởi UV, các tỉnh thành miền Trung và miền Nam phổ biến đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Trong 3 ngày tới, cực đại tiềm năng UV ở các tỉnh thành miền Bắc đạt ngưỡng trung bình tới cao. Miền Trung đạt ngưỡng cao trong 2 ngày đầu, tới ngày 31/10 đạt ngưỡng trung bình. Miền Nam phổ biến duy trì ngưỡng gây hại cao tới rất cao.

Video: Dự báo thời tiết ngày 28/10.