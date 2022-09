Dự báo miền Trung sắp bước vào cao điểm đợt mưa lớn

(VTC News) -

Tối 23/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa ở Trung Bộ đã bắt đầu từ ngày 22/9. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa vào cao điểm đợt mưa lần này.

Cao điểm đợt mưa này sẽ diễn ra vào đêm nay (23/9) và kéo dài tới đêm 24/9. Lượng mưa phổ biến là 200-350mm, một số nơi trên 450mm.

Đêm nay, miền Trung có thể bước vào cao điểm đợt mưa lớn lần này. (Ảnh minh hoạ: Vietnamnet)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia đang theo dõi 1 cơn bão ở phía Đông Philippines, nhiều khả năng sang đêm 25, ngày 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong năm nay. Nhiều khả năng khi đi vào Biển Đông bão sẽ mạnh lên, gây ra 1 đợt mưa nữa ở Trung Bộ bắt đầu từ ngày 27 đến 29/9.

Theo các dự báo Trung tâm, tháng 10, tháng 11 sẽ là cao điểm mùa mưa bão ở khu vực miền Trung. Do đó, đợt mưa hiện tại cũng như đợt mưa sắp tới (từ 27 đến 29/9) là khởi đầu cho mùa mưa bão ở Trung Bộ, cao điểm sẽ rơi vào tháng 10, tháng 11 năm nay.

Cơ quan Khí tượng thuỷ văn cho biết, từ chiều tối 23/9 đến hết ngày 25/9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Chiều tối và đêm 23/9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 23/9 đến ngày 25/9 mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.