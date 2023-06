Dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước tuần tới thế nào?

(VTC News) -

Giá dầu thế giới giảm, dự báo kỳ điều hành tới (11/6), giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm mạnh, từ 500 – 700 đồng/lít, thậm chí là 1.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước thế nào?

Dù cò một tuần nữa mới đền kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước (11/6), nhưng với diễn biến giá dầu trên thế giới hiện nay, chia sẻ với VTC News, một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, nhiều khả năng trong kỳ điều hành tới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh giảm từ 500 – 700 đồng/lít, thậm chí có thể giảm tới 1000 đồng/lít.

“Nếu giá xăng dầu trên thế giới biến động theo chiều hướng giảm trong những ngày tới, dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 500 – 700 đồng/lít, thậm chí là giảm sâu hơn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu kỳ này thế nào còn phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ BOG xăng dầu và các loại phí có điều chỉnh khác nếu có”, đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết.

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít, giá mới là 20.878 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 516 đồng mỗi lít, lên 22.015 đồng/lít.

Dự báo giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm sâu vào kỳ điều hành tới (Báo Công Thương).

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh giá, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới từ trung tuần tháng 4 đến nay giảm hơn 12%

Từ trung tuần tháng 4 đến nay, giá dầu đã giảm hơn 12%. Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu Brent đang được giao dịch ở mức 76,13 USD/thùng, dầu WTI ở mức 71,74 USD/thùng.

Giá cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn này đều xa mốc 80 USD/thùng. Nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng, giá dầu sẽ tiếp tục đà giảm trong bối cảnh cầu yếu, cung yếu.

Tăng trưởng kinh tế yếu tại Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, đã kéo lùi triển vọng về nhu cầu nhiên liệu. Sự phục hồi kinh tế không đồng đều ở quốc gia Đông Á và lo ngại nguy cơ vỡ nợ công ở Mỹ thời gian qua đã gây áp lực lên giá dầu bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng sâu gây sốc thị trường của OPEC+.

Để khôi phục lại giá dầu, OPEC+ cần cắt giảm thêm sản lượng. Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đã lên tiếng cảnh báo những người đầu cơ đặt cược giá dầu giảm phải “coi chừng” thiệt hại. Lời cảnh báo này được hiểu là OPEC+ sẽ tiếp tục chính sách cắt giảm thêm sản lượng của mình. Nhưng phía Nga lại nhấn mạnh rằng, chính sách sản lượng sẽ được giữ nguyên. Những ý kiến trái chiều này đã khiến thị trường dầu “biến động” trong nhiều phiên giao dịch.

Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Công ty phân tích và dữ liệu OANDA, “không ai muốn bán khống dầu thô khi tham gia cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần. Các nhà giao dịch không bao giờ nên đánh giá thấp những gì Saudi Arabia sẽ làm và tận dụng trong các cuộc họp của OPEC+”.

PHẠM DUY