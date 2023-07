(VTC News) -

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Giao thông vận tải dự đoán, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ giảm. Bà Hoà đưa ra 2 lý do cho dự đoán này.

Thứ nhất, phổ điểm môn Toán, Lý, Hoá thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ít điểm giỏi hơn năm trước (điểm trên 8). Điều này cho thấy đề thi có độ phân hoá tốt hơn các năm trước.

Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Giao thông vận tải giảm 0,5 - 1 điểm. (Ảnh minh họa)

Thứ hai, năm nay, cách cộng điểm ưu tiên khác so với các năm trước. Cụ thể, một thí sinh thuộc khu vực 1, đối tượng ưu tiên 1 luôn được cộng 2,75 điểm dù bất kể thi được bao nhiêu điểm. Năm nay, nếu cũng là thí sinh đó, tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên, điểm cộng sẽ giảm dần, tuỳ theo tổng điểm 3 môn. Tổng điểm 3 môn càng cao, điểm cộng theo chế độ ưu tiên, khu vực ưu tiên càng ít.

"Với 2 lý do nêu trên, dự đoán điểm chuẩn vào trường Đại học Giao thông vận tải năm nay giảm. Với những ngành trên 24 điểm, điểm chuẩn có thể giảm 0,5 - 1 điểm. Các ngành năm ngoái có điểm chuẩn thấp hơn mức 24, điểm chuẩn có thể giảm từ 0,2 - 0,5 điểm" - PGS.TS Nguyễn Thị Hoà phân tích.

Theo phân tích phổ điểm khối A của TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Giao thông vận tải, tính từ năm 2020 đến nay, số thí sinh đạt điểm cao (từ 20,5 điểm trở lên) khối A (toán, lý, hóa) của năm 2023 là thấp nhất.

Nếu tính trong khoảng từ 15 đến 17,75 điểm trở lên, nguồn tuyển khối A tương đương năm ngoái, thấp hơn một chút so với năm 2021 và nhiều hơn hẳn so với năm 2020. Cụ thể, đạt từ mốc 17,75 điểm trở lên, năm nay có 273.705 thí sinh. Trong khi đó năm ngoái là 274.867 thí sinh, năm 2021 là 292.090 thí sinh, năm 2020 là 252.505 thí sinh.

So sánh phổ điểm khối A các năm 2021, 2022, 2023 từ mốc 15 điểm trở lên.

Nhưng từ mốc 20,50 điểm trở lên, phổ điểm năm nay bắt đầu võng xuống, với số lượng thí sinh đạt được các mốc điểm tương đương ít hơn hẳn 3 năm trước, kể cả so với năm 2020. Đặc biệt, từ mốc 22 điểm trở lên thì nguồn tuyển khối A năm nay giảm từ 11 - 16% so với các năm trước.

Đạt từ 22 điểm trở lên năm nay có 125.398 thí sinh, trong khi năm 2022 là 140.840 thí sinh (nhiều hơn năm 2023 là 11%); năm 2021 là 148.401 thí sinh (nhiều hơn 16%); năm 2020 là 142.900 thí sinh (nhiều hơn 14%).

Đặc biệt, từ mốc 24,5 điểm trở lên thì năm nay có 31.295 thí sinh, giảm 31% so với năm ngoái (45.185 thí sinh), giảm 26% so với năm kia (42.501 thí sinh), giảm 40% so với năm 2020 (52.246 thí sinh).

Cũng từ mốc này, càng lên mức điểm cao hơn, nguồn tuyển năm 2023 càng giảm so với các năm 2022 và 2020. Chẳng hạn, với mốc 27 điểm trở lên, số thí sinh năm nay là 2.061, chỉ bằng già nửa năm ngoái (3.887 thí sinh), bằng non nửa năm 2020 (4.730 thí sinh) và tương đương năm 2021 (2.040 thí sinh).

Hà Cường