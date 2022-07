Dự báo điểm chuẩn ngành Y giảm

(VTC News) -

Đại diện trường Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng, điểm chuẩn khối B00 vào những trường top đầu khối ngành y dược năm nay giảm nhẹ, khoảng trên dưới 1 điểm. Lý do, phổ điểm tổ hợp khối B00 năm nay lệch trái nhiều hơn so với năm 2020, 2021. Số lượng thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên ít hơn so với năm 2021 và 2020.

Với các trường đại học y dược top giữa có thể sẽ giữ nguyên. Năm nay có 226.759 lượt thí sinh đạt được từ khoảng điểm 15 - 22, tương đương năm 2021 (230.467) và tăng khá nhiều so với năm 2020 (185.866).

So sánh điểm tổ hợp khối B trong 2 năm 2021 và 2022.

Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Toán - Sinh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội), đánh giá phổ điểm môn Sinh thay đổi nhiều nhất ở mức điểm từ 9 trở lên. Theo thầy, sự thay đổi này có được do sự thay đổi tích cực của đề thi môn Sinh. Giữa đề chính thức 2022 với đề minh họa chính thức 2021, ma trận đề tương đương nhưng nâng dần độ khó lý thuyết, giảm tính toán nặng nề.

Do đó, dù không hề khó hơn nhưng đề thi năm nay hay và phân loại tốt hơn hai năm về trước 2021 và 2022.

Bên cạnh đó, sau sự việc xảy ra với đề thi môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 đang được điều tra cũng có thể là nguyên nhân gây nên sự khác biệt về phổ điểm giữa hai năm. Thầy Hiền dự đoán điểm chuẩn các ngành xét tuyển tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có thể giảm nhẹ 0,5-1 điểm.

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Y Hà Nội, dù số bài thi điểm 10 môn Sinh học năm nay giảm tới trên 98% nhưng có tới 465 thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) - giảm gần 2 lần với năm 2021.

Trong khi đó, chỉ tiêu ngành Y khoa của hai trường đại học Y lớn nhất cả nước dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 480 chỉ tiêu. Nếu tính điểm ưu tiên trung bình là 0,5 thì điểm thi phải đạt từ 28 điểm đối với tổ hợp B00 mới có hy vọng trúng tuyển vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội (năm ngoái điểm chuẩn cao nhất của trường là 28,85).

PGS Tùng cho rằng điểm chuẩn chính xác sẽ còn phụ thuộc nhiều vào quá trình thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

PGS Tùng lưu ý, thí sinh khi đăng ký cần căn cứ vào phổ điểm thi, điểm trúng tuyển 2 năm liền kề của ngành đó và điểm thi của bản thân để lựa chọn. Thí sinh cũng cần xác định đâu là nguyện vọng yêu thích nhất để đặt lên đầu, trường hợp mong muốn theo học ngành Y khoa nhưng mức điểm chưa đảm bảo, thí sinh có thể tham khảo nhiều trường khác cùng đào tạo ngành này và có mức điểm thấp hơn.

Hiện trường đã công bố danh sách 123 thí sinh trúng tuyển thẳng, trong đó ngành Y khoa ở Hà Nội có 99 thí sinh, Y khoa phân hiệu Thanh Hóa có 14 thí sinh. Số chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội trong 5 năm qua:

Ngành 2017 2018 2019 2020 2021 Y đa khoa 29,25 24,75 26,75 28,9 28,85 Y đa khoa (phân hiệu Thanh Hoá) 26,75 22,1 24,3 27,65 27,75 Y học dự phòng 24,5 20 21 24,25 24,85 Khúc xạ nhãn khoa 26,5 21,6 23,4 26,65 26,2 Y học cổ truyền 26,75 21,85 23,3 26,5 26,2 Y tế công cộng 23,75 18,1 29,9 22,4 23,8 Dinh dưỡng 24,5 19,65 21 24,7 24,65 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 26,5 21,55 23,2 26,5 26,2 Điều dưỡng 26 21,25 22,7 22,4 25,6 Răng - Hàm - Mặt 28,75 24,3 26,4 28,65 28,45