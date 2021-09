Dự báo điểm chuẩn 5 trường đại học

ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo khoảng điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, mức điểm trúng tuyển thấp nhất vào trường có thể là 23 điểm. Ngành Khoa học máy tính IT1 vẫn được dự báo mức điểm có thể lên tới 27,5-29 điểm. Thực tế, năm 2020, điểm chuẩn vào ngành IT1 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT lên đến 29,04.

Dự báo điểm chuẩn từng ngành như sau:

Chiều 3/9, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cũng dự đoán điểm chuẩn của một số ngành đào tạo ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cụ thể, ông dự báo các ngành có điểm trúng tuyển trên 25 của trường là Sư phạm tiếng Anh (26-27 điểm); Ngôn Ngữ Anh (24,5-25,5 điểm); Kinh doanh Quốc tế (25-26 điểm); Thương mại điện tử (25,5-26 điểm); Thương mại điện tử (chất lượng cao 24,5-25,25 điểm); Công nghệ thông tin (26,5-27 điểm); Công nghệ thông tin (chất lượng cao tiếng Việt 25,25-26,25 điểm); Công nghệ thông tin (chất lượng cao tiếng Anh 24,75-25,25 điểm); Kỹ thuật dữ liệu (25-26 điểm); Công nghệ kỹ thuật máy tính (25,5-26 điểm).

Theo ông Dũng, các ngành có điểm chuẩn dưới 25 là Kế toán (24-24,75 điểm); Kế toán (chất lượng cao 22-23,75 điểm); Thiết kế đồ họa (23,75-24,25 điểm); Công nghệ kỹ thuật máy tính (chất lượng cao tiếng Việt 23,75-24,75); Công nghệ kỹ thuật máy tính (chất lượng cao tiếng Anh 22,5-23,75 điểm); Thiết kế thời trang (22,5-23,5 điểm).

Tại tọa đàm trực tuyến “Dự báo điểm chuẩn và chuẩn bị nhập học” do báo Người Lao Động tổ chức hôm 9/9, thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng Phòng đào tạo, ĐH Luật TP.HCM, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành này sẽ tăng so với năm 2020. ĐH Luật TP.HCM sẽ có mức tăng khá, một số ngành thế mạnh của trường sẽ tăng mạnh.

Năm ngoái, trường lấy điểm trúng tuyển từ 22,5 đến 26,5:

Tại ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng nhà trường, dự báo điểm chuẩn các ngành Khoa học tự nhiên cơ bản giữ nguyên, một số ngành có điểm chuẩn năm 2020 ở mức 20-23 điểm có thể tăng nhẹ.

Dự báo này được đưa ra trên thực tế phổ điểm của 3 khối A00, A01, B00 năm nay có một số thay đổi nhỏ so với năm 2020. Cụ thể, đối với khối A00, đỉnh (tổng điểm có nhiều thí sinh nhất) là 23 điểm, tương tự năm 2020. Dù điểm trung bình giảm hơn so với năm ngoái, số thí sinh đạt mức điểm 17-25 điểm cao hơn so với năm 2020.

Điểm trúng tuyển của trường năm ngoái như sau:

TS Nguyễn Đào Tùng, Phó giám đốc Học viện Tài chính, đưa ra những dự báo về điểm chuẩn năm nay vào học viện.

Điểm chuẩn dự kiến cho chương trình đại trà:

Điểm chuẩn dự kiến cho chương trình chất lượng cao: