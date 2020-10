Dự báo có 4 - 6 đợt không khí lạnh trong tháng 10

Đặc biệt, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên biển Đông có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa, mưa to cho khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Trong tuần đầu tháng 10/2020, MJO trong pha đối lưu trên khu vực biển Đông, có thể đóng góp tạo xoáy thuận nhiệt đới. Dự tính có khoảng 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông.

Trong tháng 10/2020, tần suất không khí lạnh gia tăng; dự báo có khoảng 4 - 6 đợt. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Dự báo, thời kỳ từ ngày 1 - 10/10: Khoảng ngày 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa và giảm nhiệt độ tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Đặc biệt lưu ý, khu vực Trung Bộ (Bắc và Trung Trung Bộ) do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày 6 - 10/10, tổng lượng mưa trong 5 ngày tại Bắc và Trung Trung Bộ khoảng 100 - 200mm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa về chiều tối và đêm.

Ngày 8 - 10/10 cường độ mưa gia tăng. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 - 1,0 độ C.

Thời kỳ từ ngày 11 - 20/10: Các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nhiều ngày có mưa, khả năng có mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ dâng cao trên các sông, suối. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 10 - 20%; khu vực Bắc Bộ thấp hơn 20 - 40% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C; các khu vực khác xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm.

Thời kỳ từ ngày 21 - 31/10: Diễn biến tương tự như thời kỳ từ ngày 11 - 20/10. Cụ thể, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nhiều ngày có mưa, khả năng có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 10 - 20%; khu vực Bắc Bộ thấp hơn 10 - 20% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C; các khu vực khác xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế nhiệt độ trung bình tháng 10 tại Bắc Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm; Khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C.