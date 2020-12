Dự báo 8 độ C, thực tế 14 độ, trưa nắng như hè: Chuyên gia khí tượng giải thích

(VTC News) -

Sáng 31/12, nhiều người ra đường với chiếc áo dày, khăn bịt kín khi nắm được thông tin nhiệt độ Hà Nội được dự báo xuống mức thấp nhất 8 độ C. Nhưng từ khoảng 9h, trời hửng nắng, nhiệt độ nhích lên, nhiều người cởi bỏ áo khoác dày. Một số người bức xúc cho rằng việc dự báo chưa đúng, không rét đậm như dự báo.

Trả lời PV VTC News, một chuyên gia Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, bản tin dự báo thời tiết do Trung tâm phát đi sáng nay dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dưới 10 độ C, đây là dự báo về nhiệt độ thấp nhất trong ngày, thường diễn ra vào đêm và sáng sớm và ở từng điểm, chứ không phải nhiệt độ trung bình ban ngày.

Theo ông, thực tế ban ngày có nắng và nhiệt độ cao hơn là do tính chất của đợt không khí lạnh này là không khí lạnh khô, buổi trưa trời sẽ có nắng, điều này đã được Trung tâm dự báo trước đây nhiều ngày. Vị này cũng cho biết, kiểu thời tiết này sẽ còn tiếp tục duy trì trong một đến hai ngày tới ở miền Bắc.

“Ngay đêm nay và đêm mai nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu và ở Hà Nội đêm và sáng sớm sẽ xuống dưới 10 độ C, còn ban ngày sẽ có nắng, nhiệt độ có thể lên 16 – 17 độ C. Cảm giác rét buốt sẽ không như các đợt rét khác do đây là đợt rét khô”, ông nói.

Các em nhỏ được cha mẹ chuẩn bị trang phục kín mít từ đầu đến chân khi ra đường trong sáng nay. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Cũng cùng quan điểm này, trả lời VTC News, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự báo khí tượng cho hay, việc lấy trị số dự báo so với trị số quan trắc để nói đúng-sai là chưa thật đầy đủ. Thật ra dự báo sáng sớm nay 8-10 độ C, mà quan trắc là 12-13 độ C hay xuống 6-7 độ C thì vẫn nằm trong sai số cho phép.

"Cái gì cũng có sai số, giống như việc bắn bia súng vào tâm số 10 là lý tưởng nhưng sang vòng 7-8-9 vẫn được điểm", vị chuyên gia này ví von.

Chuyên gia khí tượng cho hay việc dự báo là không thể chính xác, chỉ có thể gần đúng. Một khoảng sai số nào đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vùng miền (nhiệt đới, ôn đới), hình thái thời tiết (áp cao, áp thấp), mùa (đông, hè, nóng, lạnh), công nghệ dự báo, con người dự báo.

Đêm qua và sáng sớm nay do trời chưa quang mây, dẫn đến nhiệt độ không khí giảm do bức xạ của trái đất vào khí quyển không nhiều nên nhiệt độ chưa xuống thấp như dự báo.

Hôm nay Hà Nội do có mây ít, trời quang, nên ban ngày có nắng hanh, tạo cảm giác ấm áp hơn. Vị này cho hay, đêm nay nhiệt độ sẽ giảm nhiều hơn so với đêm qua, thông thường nhiệt độ thấp nhất khoảng 4-5-6h sáng.

Theo chuyên gia, rét đậm và rét hại thường hay xảy ra ở miền Bắc (phía bắc đèo Hải Vân) trong hai tháng rưỡi từ nửa cuối tháng 12 đến hết tháng 2 hàng năm. Trong thời kỳ này, tùy từng đợt rét dài ngắn khác nhau, tùy từng vùng miền khác nhau mà rét đậm, rét hại có 2 kiểu rất đặc trưng. Đó là rét đậm khô và rét đậm ẩm (còn gọi là rét ướt).

Chuyên gia dẫn chứng tháng Giêng 2016 là đợt rét ẩm/ướt, tức là rét tê cóng, buốt chân tay, nhiệt độ không khí khoảng 10 độ C, độ ẩm 80-90%, kèm mưa; thậm chí có cả tuyết rơi, tuyết phủ ở vùng núi. Kiểu rét này thường rất khó chịu, ngoài trời hay trong nhà cũng chẳng khác nhau nhiều nếu không có nguồn sưởi.

Còn đợt rét lần này là rét đậm khô. Nhiệt độ không khí có thể xuống thấp hơn đến 7-9 độ C, độ ẩm 20-30%, không có mưa nào, khô không khốc. Thậm chí, chuyên gia cho biết ban ngày có nơi, có lúc còn hửng nắng hanh, ban đêm vùng núi có băng giá, sương muối; trong nhà thường ấm hơn ngoài trời vài độ, nên vào nhà là không thấy rét.