Dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, kinh tế Hải Phòng vẫn tăng trưởng 2 con số

Sáng 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên thành phố đã kiểm soát tốt, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình chính trị, xã hội được ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khu vực biên giới biển được giữ vững.

Kết quả trên được thể hiện ở một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm đầu năm 2021: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (5,64%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,2 lần mức tăng chung của cả nước (9,27%).

Tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 51% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 72.700 tỷ đồng, tăng 0,76% so với cùng kỳ 2020, bằng gần 35,7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 52,6% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 70 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 44% kế hoạch năm. Số lượng khách du lịch đạt trên 2,3 triệu lượt, giảm trên 32% so với cùng kỳ 2020, bằng trên 28% kế hoạch năm.

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, gấp trên 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 57% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lượt lao động, bằng trên 48% kế hoạch năm.

Thành phố đã tập trung cao và chỉ đạo quyết liệt, việc áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo chuẩn bị trang thiết bị y tế để chữa trị COVID-19 khi dịch bệnh bùng phát; đang chuẩn bị vaccine để ưu tiên tiêm cho công nhân, lái xe và các nhóm người có nguy cơ cao nhiễm bệnh; bố trí công nhân làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ: “Sản xuất, cách ly và ăn nghỉ tại chỗ”.

Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, không có diễn biến phức tạp.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 đã đề ra.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung phát huy hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên mọi điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; kiểm soát người từ các vùng dịch về Hải Phòng tại các chốt kiểm soát ra - vào thành phố; chủ động chuẩn bị vaccine để sớm tiêm cho toàn thể công dân của thành phố; sớm mua sắm trang thiết bị y tế để chữa bệnh khi dịch COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2021.

Thành phố sẽ tập trung thu hút đầu tư, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, để tạo nguồn lực cho phát triển thành phố. Phấn đấu thu xuất nhập khẩu vượt so với kế hoạch Trung ương giao để được thưởng vượt thu theo Nghị quyết 89 của Chính phủ đã ban hành. Thu nội địa 6 tháng đầu năm 2021 gần đạt 50% so với kế hoạch. Tuy nhiên phải phấn đấu cả năm vượt 35.000 tỷ đồng.

Vì vậy, cần đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất đai ở các quận, huyện, đặc biệt là các điểm đấu giá trên địa bàn thành phố mà có giá trị cao trong nội đô.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm năm 2021. Đặc biệt, quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ của các dự án lớn. Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu về công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công nếu để xảy ra chậm tiến độ.

Thành phố cũng sẽ khôi phục việc phát triển du lịch phù hợp với diễn biến, tình hình dịch COVID-19; tập trung đẩy nhanh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại Cát Bà và Đồ Sơn triển khai các Dự án.

Đối với vấn đề môi trường, thành phố sẽ rà soát, đánh giá tổng thể, để xây dựng các biện pháp thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố (cả khu vực đô thị và nông thôn); thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, trong đó xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Trung ương cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; nghiên cưu và sớm triển khai công nghệ 5G để góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số…

Bên cạnh đó, Hải Phòng sẽ tập trung cao độ cho việc xây dựng cơ chế vượt trội để phát triển thành phố Hải Phòng, trình Thủ tướng chính phủ và trình Quốc Hội vào tháng 10/2021. Đồng thời, tập trung cho việc lập đề án Quy hoạch cấp tỉnh, về quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2022.

Kỳ họp HĐND TP Hải Phòng diễn ra trong 1,5 ngày (từ 11 - 12/8), với nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; quyết định Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.