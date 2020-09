Dự án Luật đảm bảo ATGT: Cân nhắc tính khả thi nếu trừ điểm bằng lái

Chiều 7/9, Uỷ ban Quốc phòng - An ninh thẩm tra sơ bộ dự án luật Đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Công an thay mặt Chính phủ trình.

Cân nhắc tính khả thi khi “trừ điểm bằng lái”

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, dự luật đã bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm là những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc gây mất an ninh, trật tự.

Các hành vi này bao gồm: điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện; ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường, ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường bộ...

Một trong những sửa đổi quan trọng được quy định tại dự luật là GPLX có 12 điểm trong 12 tháng. GPLX bị trừ hết điểm, sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm người lái xe nếu có nhu cầu cấp GPLX mới, phải sát hạch lại và nếu GPLX còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 tháng kế tiếp. Điểm mới này, dù là nội dung được tham khảo từ kinh nghiệm quốc tế, song vẫn được đại biểu yêu cầu cân nhắc tính khả.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Có ý kiến trong Ủy ban QP-AN lưu ý, việc tính điểm nên áp dụng đối với người lái xe, còn GPLX là một loại giấy tờ, không có điểm. Có ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định học lại các nội dung đã phạm lỗi khi GPLX bị trừ đến một số điểm nhất định. Ý kiến khác đề nghị quy định trừ điểm GPLX là một hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nhìn nhận quy định mới về điểm của GPLX và trừ điểm, phục hồi điểm của GPLX là nhằm bổ sung chế tài trong quản lý đối với GPLX, có sự tham khảo kinh nghiệm pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn của một số nước, Uỷ ban QPAN đánh giá, quy định như vậy nhằm mục đích gắn việc quản lý GPLX với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông.

Vì lẽ trên, theo Uỷ ban QP-AN, việc bổ sung quy định trên trong luật và xác định hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính là hợp lý. Tuy nhiên cần nghiên cứu cách trừ điểm cho phù hợp với đối tượng, hành vi và bảo đảm tính khả thi.

Không “quyền anh, quyền tôi”

Liên quan đến quy định vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, do còn có ý kiến nên Bộ Công an đang để 2 phương án: Phương án 1 là vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phương án 2: Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Bộ Công an nhận định, người điều khiển phương tiện giao thông vừa là chủ thể cần bảo vệ, vừa là nhân tố chính gây mất an toàn giao thông. Do đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phải quản lý được hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt và nhất quán, từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe…Vấn đề này cũng phù hợp với Công ước Vienna về Giao thông đường bộ năm 1968 và luật của nhiều nước trên thế giới. Phương án 1 được đa số Thành viên Chính phủ đồng ý.

Đa số ý kiến của Uỷ ban QP-AN nhất trí với phương án Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cho rằng đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Uỷ ban QP-AN đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.

Thảo luận tại phiên họp, hầu hết các ý kiến thống nhất với sự cần thiết của dự luật. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐDT Quàng Văn Hương cho rằng cần rà soát kỹ hai luật để tránh chồng chéo sau khi tách luật.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt thừa nhận rằng bà chưa thấy được thuyết phục khi tách luật. “Tôi nghĩ phải làm thế nào để người dân hiểu 2 luật trên không nhầm lẫn, chồng chéo nhau, không dẫn đến tình trạng “quyền anh, quyền tôi”.

Trước những băn khoăn trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ cho việc tách luật sẽ giúp quy định rõ hơn trách nhiệm của các đơn vị thực thi nhiệm vụ; hai luật cũng sẽ không chồng chéo nhiều.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ chỉ đạo Ban soạn thảo phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 sắp tới.